Делегация Республики Коми изучает потенциал Беларуси

В Беларуси с рабочим визитом находится делегация Республики Коми. На протяжении трех дней представители российского региона знакомятся с промышленным и научным потенциалом нашей страны. 29 апреля прошла встреча в Министерстве здравоохранения.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы сегодня обсуждали гуманитарные вопросы. И при общении с делегацией видели, что там существует такой живой интерес по этим направлениям. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы понятны друг другу, и те точки соприкосновения, которые сегодня у нас вырисовываются, они не только касаются экономики. Они касаются таких идеологических подходов, которые тоже сегодня ложатся в основу достижения тех результатов, которые от нас требует глава государства по взаимодействию с регионами Российской Федерации".

"Республика достаточно обширна, очень много разных отраслей, которые сегодня могли бы быть интересны и для Российской Федерации, в том числе для Республики Коми. Мы посмотрели, как всегда, традиционно это производство МАЗа, производства Беларуси, производство лесозаготовительной техники. Нам представили Национальную академию наук Республики Беларусь, посмотрели их достижения, которые сегодня также могут быть интересны в рамках развития государств. Культурные обмены, туристические - для себя мы почерпнули многое", - рассказал Дмитрий Братыненко, председатель правительства Республики Коми.