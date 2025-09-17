День народного единства отметили и в Москве. По традиции прием в честь такой важной даты для нашей страны прошел в посольстве Беларуси в России.

Поздравить с праздником пришли дипломаты, военные атташе, общественные и политические деятели России, известные артисты и музыканты. Прозвучали очень теплые и важные слова, которые касаются сотрудничества в рамках Союзного государства.

Все солидарны в одном: этот праздник важен не только для Беларуси, но и для всего Союзного государства. Поэтому в своем выступлении посол Беларуси не случайно сделал акцент на экономическом сотрудничестве.

Несмотря на сильнейшее санкционное давление, разрыв старых логистических цепочек и рынков сбыта, наша страна не только выстояла, но и уверенно движется вперед. В 2024 году ВВП вырос на 4 % за счет развития промышленности, сельского хозяйства, строительства и торговли. Сегодня многие страны, которые находятся в "тепличных" условиях, не могут похвастаться такими показателями.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"За последние годы произошло столько событий, когда по-настоящему мы стали ценить то, что в обычной жизни кажется незаметным. Это то, что мы живем в самодостаточном государстве, под мирным небом, мы имеем бесплатную медицину, бесплатное обучение. Кажется, что на такие вещи человек не обращает внимание, но все это в целом и дает нам возможность называться суверенным, независимым и состоявшимся государством".

Не обошелся этот день и без приятных сюрпризов. Благодарность Президента Беларуси получил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко за значительный личный вклад в развитие единого информационного пространства и всестороннее освещение важнейших событий общественно-политической жизни Союзного государства.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик:

"Хочу поздравить белорусский народ с национальным праздником - Днем народного единства. Это символ сплоченности, уверенности и движения вперед к тем целям, которые определяет Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Его опыт позволяет Союзному государству строить правильный курс, вырабатывать стратегические решения и двигаться вперед. Только что у нас завершились стратегические учения "Запад-2025", Союзное государство продемонстрировало, что способно обеспечить свою безопасность с опорой на военный потенциал двух стран - Беларуси и России. В этом плане отношения наших лидеров, Владимира Путина и Александра Лукашенко, позволяют дать образец того, как должны выглядеть межгосударственные, союзнические отношения между странами в XXI веке".

