Депутат Северин: ВНC - ключевой инструмент участия граждан в управлении государством

Всебелорусское народное собрание рассматривается как ключевой инструмент участия граждан в государственном управлении. Этот конституционный орган не только объединяет разные ветви власти, но и формирует широкий общественный срез: от всех регионов до самых разных сфер жизни.

"В современной политической реальности Всебелорусское народное собрание является ярким примером обеспечения конституционных прав граждан на управление государством, на принятие решений по особо важным стратегическим вопросам, связанным с деятельностью общества и государства. Белорусское народное собрание является институтом, который не просто обеспечивает баланс сил между различными ветвями власти, но и объединяет усилия различных ветвей власти для решения самых насущных вопросов. В состав ВНС входят представители всех регионов Беларуси, самых различных сфер жизнедеятельности нашего общества и государства. Таким образом, обеспечивается качественный срез общественного мнения. Всебелорусское народное собрание - это не просто институт, который информирует граждан о принимаемых решениях или о планах власти. Он, наоборот, напрямую дает возможность гражданам Республики Беларусь принять участие в обсуждении, выработке и принятии наиболее важных решений, связанных с обеспечением нашей национальной безопасности, суверенитета и независимости Республики Беларусь".