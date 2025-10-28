3.70 BYN
Депутат Шпаковский: Беларусь протягивает руку для диалога, но это не рука просящего
О том, что Беларусь стремится выполнять роль и медиатора, и площадки для международных коммуникаций, неоднократно говорили гости III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Они подчеркивают: очень важно в условиях кризиса существующего миропорядка наладить коммуникации и разработать новый подход к системе безопасности.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Беларусь озвучила свое традиционные нарративы - миротворчество, донорство в области региональной стабильности. Что немаловажно, Президент это отметил, мы привержены политико-дипломатичному инструментарию. Мы протягиваем руку для диалога, но это не рука просящего, то есть, если ситуация будет развиваться в направлении эскалации, мы столь же поступательно укрепляем нашу обороноспособность. Это два параллельных трека - политико-дипломатический (демонстрируем снижение конфликтности) и военный, где учитываются реалии на земле".
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
"Посмотрите, о каких тезисах сегодня говорят эксперты, к примеру, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто: санкционная повестка - это идеологическое оружие, так как экономически эти санкции в отношении Беларуси и России нанесли прямой ущерб экономике ЕС. Надо подчеркнуть тезис главы государства о том, что во многом сегодня осуществляется идеологическая агрессия в отношении нашего государства со стороны элит европейских государств, что неприемлемо".