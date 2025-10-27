3.67 BYN
Двухстороннее парламентское сотрудничество Беларуси и Турции обсудили в Минске
Двухстороннее парламентское сотрудничество обсудили 27 октября в Минске председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и руководитель межпарламентской группы дружбы "Турция - Беларусь" национального собрания Турции Сельман Эсер.
Особое внимание было уделено новым совместным инициативам и инвестсотрудничеству.
Сельман Эсер, руководитель межпарламентской группы дружбы "Турция - Беларусь" Великого национального собрания Турции:
"Мы заинтересованы в развитии контактов с вашей страной. Дружба и взаимоотношения между нашими странами и так находятся на высоком уровне, но мы надеемся, что благодаря контактам и переговорам в эти дни в Минске во время нашего визита мы выведем отношения на еще более высокий уровень".
Говорили и о культурно-гуманитарном сотрудничестве и развитии двухстороннего туризма. Беларусь рада видеть больше гостей из этой страны в своих здравницах, музеях и замковых комплексах.