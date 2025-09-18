3.65 BYN
Эксперт: Главная цель Запада - не экономика и армия, а сознание молодежи
17 сентября в ходе большого разговора с экспертным сообществом Президент Беларуси подчеркнул: главная цель внешнего давления - не экономика и не армия, а сознание молодежи. Беларусь готова защищать свои ценности, развивая союзные отношения с соседями мирным путем.
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Президент показал, что мы знаем и видим те угрозы и вызовы, которые сегодня есть перед нами. Сегодня главная цель Запада не столько, экономический потенциал, военная мощь Беларуси, сколько сознание молодежи, нашего подрастающего поколения. Мы это знаем, мы к этому готовы. И мы стремимся к тому, чтобы развивать наше Союзное государство не с помощью военной силы, а с помощью экономики. И, как отметил Президент, мы готовы ехать в соседние страны не на танках, а на тракторах, для того чтобы оказать посильную помощь государствам, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и дружить, ибо соседи даются от Бога".