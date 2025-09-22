3.64 BYN
Глава МИД Беларуси выступит на общих прениях Генассамблеи ООН
Автор:Редакция news.by
Инициативы Минска прозвучат на неделе высокого уровня. Беларусь на 80-й сессии Генассамблеи ООН представит глава МИД.
Уже 23 сентября Максим Рыженков отправится в Нью-Йорк. В рамках визита планируется выступление министра на общих прениях Генассаблеи, участие в мероприятиях, посвященных международной и региональной безопасности, устойчивому развитию, правам человека. Также глава МИД проведет переговоры с коллегами из Европы, Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока, представителями ключевых международных организаций.
В центре внимания - актуальные вопросы международной повестки дня, укрепление сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате и продвижение национальных интересов Беларуси.