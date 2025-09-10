Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл с визитом в Минск

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск. 10 сентября состоится заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Пройдет оно под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и его венгерского коллеги. Планируется обсудить широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтику, здравоохранение, строительство, транспорт, туризм, образование и науку.

Ранее Сийярто неоднократно посещал Минск. В конце октября 2024 года он провел переговоры с белорусским коллегой в столице Республики. Рыженков по итогам отметил, что Беларусь и Венгрия серьезно активизировали взаимодействие из чувства здорового прагматизма.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 февраля 1992 года. Посольство Беларуси в Будапеште открылось в январе 2000 года, Посольство Венгрии в Минске - в декабре 2007 года. С 2014 года в Бресте действует почетное консульство Венгрии.

В 2024 году Венгрия включила Беларусь в программу "Национальной карты" Республики, что упростило въезд в страну и получение вида на жительство.