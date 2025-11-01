Голос Беларуси: Нельзя допустить политизации ЮНЕСКО

Пересмотр итогов исторических событий в угоду политической конъюнктуре недопустим, заявил постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Юрий Амбразевич.

Он отметил недопустимость замалчивания фактов решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом, огромных жертв населения СССР и героизма солдат Красной армии, так же как и игнорирование факта геноцида народа Беларуси.

В Самарканде в эти дни проходит 43-я Генеральная конференция ЮНЕСКО. Она впервые за 40 лет проходит за пределами парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО и завершится 13 ноября. Внимание к урокам самой страшной из войн прошлого является важнейшим условием реализации мандата организации.

"Мы постарались максимально сохранить конструктивный тон выступления и обозначили, что любые двусторонние вопросы (а они, безусловно, есть в наших отношениях с рядом европейских и других западных государств) мы готовы решать на двусторонней основе, как неоднократно заявляли глава нашего государства и министр иностранных дел. У нас есть собственные интересы и четкое понимание красных линий. При этом ряд вопросов, входящих в мандат ЮНЕСКО, затрагивается агрессивными действиями наших оппонентов на Западе: ограничение деятельности журналистов, запрет на аккредитацию, отказ в визах и практически полное отсутствие возможности работы на территории западных государств. Стоит также вспомнить всевозможные ограничения на участие в спортивных мероприятиях", - отметил постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО.

Также он добавил, что у Беларуси есть совместный природный объект в управлении с Республикой Польша - Беловежская пуща. О проблемах, связанных с возведением со стороны Польши огромного забора посреди этого тысячелетнего леса, уже многократно говорилось: о гибели животных и начале разложения единой биологической системы.

"Поэтому мы отрабатываем эти вопросы с профильными структурами ЮНЕСКО, чтобы наши интересы были поняты и чтобы мы могли использовать возможности секретариата ЮНЕСКО для выработки взаимопонимания с партнерами и решения этих проблем", - подчеркнул Юрий Амбразевич.