Голос Беларуси в ООН: Минск призывает прекратить травлю государств по политпризнаку

Беларусь всегда была нацелена на совершенствование ситуации с правами человека, но никогда не согласится с навязываемыми подходами, которые предполагают принуждение и давление. С таким заявлением выступило Постоянное представительство Беларуси при ООН на заседании Третьего комитета Генассамблеи всемирной организации, на котором был представлен доклад об итогах работы Совета по правам человека.

"Согласно возложенному на него мандату, Совет должен заниматься реальными вопросами прав человека, которые в значительной степени влияют на качество жизни людей, способствовать укреплению потенциала государств в этой сфере. Однако Совет продолжает все дальше выходить за рамки принципов универсальности, беспристрастности, объективности и неизбирательности, занимаясь порой откровенной травлей государств по политическому признаку. Избирательные страновые сюжеты - лишь один из элементов практики инструментализации прав человека в политических целях, которая подрывает доверие к Совету и его решениям. Мы наблюдаем парадоксальную картину того, как Совет, якобы борясь с репрессиями в отдельных странах, сам превращается в репрессивный орган. Злоупотребление правозащитными вопросами стоит в одном ряду с вопросами, противоречащими международному праву, и односторонними принудительными мерами. И здесь мы сталкиваемся с очередным парадоксом. С одной стороны, работа СПЧ активно используется для обоснования незаконной санкционной политики, направленной на повсеместное вмешательство во внутренние дела независимых государств, а с другой стороны, Совет фактически продолжает игнорировать негативные последствия влияния односторонних принудительных мер на права человека, которые произвольно вводятся группой стран якобы с учетом решений Совета".