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Головченко: Нужно развивать механизмы сотрудничества с государствами - наблюдателями при ЕАЭС
В нынешнем году нужно качественно завершить реализацию стратегических направлений развития евразийский интеграции до 2025 года. Об этом 31 января заявил в Алматы на межправсовете ЕАЭС премьер Беларуси Роман Головченко.
Объединению нужны не доклады и презентации, а решения, сказал на заседании Головченко коллегам по "пятерке". В частности, по формированию общего кооперационного пространства.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Работа идет. Мы вчера в узком составе рассматривали, но желательна большая практическая отдача от принимаемых документов. Я предлагаю комиссии и, в частности, промышленному блоку сосредоточить усилия на поиске новых перспективных направлений сотрудничества и активнее продвигать евразийские проекты. Думаю, что более детальное рассмотрение всего комплекса вопросов промышленной кооперации мы проведем в рамках осеннего заседания Евразийского межправительственного совета, которое белорусская сторона предполагает совместить в Минске с выездной сессией международной промышленной выставки "ИННОПРОМ". Нужно занимать проактивную позицию в международной деятельности, развивать механизмы сотрудничества с государствами - наблюдателями при ЕАЭС, стремиться к более полному сопряжению интеграционных форматов ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и так далее".
На чем еще настаивает Беларусь, так это на цифровой трансформации экономики и логистической связанности пространства ЕАЭС, развития "бесшовных" и безопасных коридоров.