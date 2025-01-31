Головченко: Нужно развивать механизмы сотрудничества с государствами - наблюдателями при ЕАЭС

В нынешнем году нужно качественно завершить реализацию стратегических направлений развития евразийский интеграции до 2025 года. Об этом 31 января заявил в Алматы на межправсовете ЕАЭС премьер Беларуси Роман Головченко.

Объединению нужны не доклады и презентации, а решения, сказал на заседании Головченко коллегам по "пятерке". В частности, по формированию общего кооперационного пространства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Работа идет. Мы вчера в узком составе рассматривали, но желательна большая практическая отдача от принимаемых документов. Я предлагаю комиссии и, в частности, промышленному блоку сосредоточить усилия на поиске новых перспективных направлений сотрудничества и активнее продвигать евразийские проекты. Думаю, что более детальное рассмотрение всего комплекса вопросов промышленной кооперации мы проведем в рамках осеннего заседания Евразийского межправительственного совета, которое белорусская сторона предполагает совместить в Минске с выездной сессией международной промышленной выставки "ИННОПРОМ". Нужно занимать проактивную позицию в международной деятельности, развивать механизмы сотрудничества с государствами - наблюдателями при ЕАЭС, стремиться к более полному сопряжению интеграционных форматов ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и так далее".