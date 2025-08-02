Голубые береты на страже - как изменилась боевая подготовка белорусских десантников

"Мужество первого класса, храбрость первой категории, готовность номер один" - эти сильные понятия именно про десантников. А также высочайший моральный дух и преданность Родине, что позволяет воинам выполнять особые задачи ради военной безопасности страны.

2 августа отечественные десантники отмечают профессиональный праздник. Внешний фон у торжества, конечно, не самый радужный. Совсем рядом вооруженный конфликт, для которого прокладываются пути и в сторону Беларуси.

Впрочем, не изобретено еще более стойкого препятствия для войны, чем тельняшка и голубой берет. Правда, боевые действия так ошеломительно эволюционируют и мутируют, что силам спецопераций приходится порой работать за пределом собственного потенциала.

При этом программы подготовки корректируются беспрерывно. Возможности белорусского десанта определяют не ограничения человеческого организма, а степень сложности задач. Если что-то не получается, десантник возвращается к заводским настройкам, где четко и ясно определено: "никто, кроме нас". И выход находится в любой ситуации, если надо - пешка станет ферзем.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:

"Сейчас поменялась форма и способы применения вооруженных сил. С учетом применения различных дронов, робототехники, огневое поражение стало совершенно другим. Поэтому применение войск, даже при захвате населенных пунктов, позиций противника, - оно совершенно другое. Мы поменяли боевую подготовку в этом ракурсе. Если два года назад про ФПВ-дроны никто ничего не говорил, то сегодня - это основа применения. Вся бронированная техника находится в глубине переднего края и только на короткий период может выскочить, поддержать и уйти опять. То есть здесь все зависит именно от подготовки личного состава".

солдаты воздушно-десантных войск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5d0b078-1cb0-4405-937e-4da493fb6993/conversions/eabcaf7b-abe8-4c37-9c55-6dc13896dcf7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5d0b078-1cb0-4405-937e-4da493fb6993/conversions/eabcaf7b-abe8-4c37-9c55-6dc13896dcf7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5d0b078-1cb0-4405-937e-4da493fb6993/conversions/eabcaf7b-abe8-4c37-9c55-6dc13896dcf7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5d0b078-1cb0-4405-937e-4da493fb6993/conversions/eabcaf7b-abe8-4c37-9c55-6dc13896dcf7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Определить координаты ключевых объектов неприятеля. Устроить сбой в матрице противника. Обойти крупные силы оппонента и ударить в его слабое место. Стать лезвием гильотины для диверсионных или террористических групп. Превратиться при необходимости в пехоту, занять узлы сопротивления и не отдать ни пяди земли. Круг задач десантников неизменно растет и трансформируется.

Обновляемой логике действий соответствует и философия переоснащения. Упор при обеспечении техникой - на повышение мобильности, защищенности, осведомленности, мощи.

"В этом году было совершено перевооружение на более современный миномет 82 мм. Он является продолжением БМ-37, он прошел обкатку в ходе СВО. Имеет большую дальность стрельбы и зону поражения. Введение в состав сил специальных операций реактивной артиллерии очень повышает возможности по огневому поражению, увеличивает дальности поражения. Основная машина бойца - БМ-21 "Град". Каждый боец вооружен коллиматорным, ночным или тепловизионным прицелом. Мы также получили новые средства бронезащиты - они в себя включают бронежилет, очки защитные, кевларовый защитный шлем", - рассказал командующий силами специальных операций по вооружению Александр Гусев.

Александр Гусев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7097c2-3afb-48cf-b82e-be4eb55ab1f9/conversions/f73015a6-04be-40e3-bb62-cd1b61a96b83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7097c2-3afb-48cf-b82e-be4eb55ab1f9/conversions/f73015a6-04be-40e3-bb62-cd1b61a96b83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7097c2-3afb-48cf-b82e-be4eb55ab1f9/conversions/f73015a6-04be-40e3-bb62-cd1b61a96b83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7097c2-3afb-48cf-b82e-be4eb55ab1f9/conversions/f73015a6-04be-40e3-bb62-cd1b61a96b83-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несколько последних лет голубые береты усиливают участки государственной границы. Незваным гостям десантники могут организовать теплую встречу разве что с неудачей. Быть может, по этой причине провокации на рубежах всегда завершаются фиаско для оппонентов, а угрозы ампутируются еще до проникновения в Беларусь.

"Для республики десантные войска крайне необходимы - и пограничники, и подразделения МВД, и внутренние войска себя чувствуют уверенно, понимают, что мы рядом. Выполнение задачи по прикрытию участка границ - это тоже громадный опыт. Это подготовка к ведению как маневренной обороны, так и проведение засадных действий, специальных мероприятий", - отметил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко.