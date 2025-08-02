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Голубые береты на страже - как изменилась боевая подготовка белорусских десантников

"Мужество первого класса, храбрость первой категории, готовность номер один" - эти сильные понятия именно про десантников. А также высочайший моральный дух и преданность Родине, что позволяет воинам выполнять особые задачи ради военной безопасности страны.

2 августа отечественные десантники отмечают профессиональный праздник. Внешний фон у торжества, конечно, не самый радужный. Совсем рядом вооруженный конфликт, для которого прокладываются пути и в сторону Беларуси.

Впрочем, не изобретено еще более стойкого препятствия для войны, чем тельняшка и голубой берет. Правда, боевые действия так ошеломительно эволюционируют и мутируют, что силам спецопераций приходится порой работать за пределом собственного потенциала.

При этом программы подготовки корректируются беспрерывно. Возможности белорусского десанта определяют не ограничения человеческого организма, а степень сложности задач. Если что-то не получается, десантник возвращается к заводским настройкам, где четко и ясно определено: "никто, кроме нас". И выход находится в любой ситуации, если надо - пешка станет ферзем.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:

"Сейчас поменялась форма и способы применения вооруженных сил. С учетом применения различных дронов, робототехники, огневое поражение стало совершенно другим. Поэтому применение войск, даже при захвате населенных пунктов, позиций противника, - оно совершенно другое. Мы поменяли боевую подготовку в этом ракурсе. Если два года назад про ФПВ-дроны никто ничего не говорил, то сегодня - это основа применения. Вся бронированная техника находится в глубине переднего края и только на короткий период может выскочить, поддержать и уйти опять. То есть здесь все зависит именно от подготовки личного состава".

солдаты воздушно-десантных войск показывают свои силы

Определить координаты ключевых объектов неприятеля. Устроить сбой в матрице противника. Обойти крупные силы оппонента и ударить в его слабое место. Стать лезвием гильотины для диверсионных или террористических групп. Превратиться при необходимости в пехоту, занять узлы сопротивления и не отдать ни пяди земли. Круг задач десантников неизменно растет и трансформируется.

Обновляемой логике действий соответствует и философия переоснащения. Упор при обеспечении техникой - на повышение мобильности, защищенности, осведомленности, мощи.

"В этом году было совершено перевооружение на более современный миномет 82 мм. Он является продолжением БМ-37, он прошел обкатку в ходе СВО. Имеет большую дальность стрельбы и зону поражения. Введение в состав сил специальных операций реактивной артиллерии очень повышает возможности по огневому поражению, увеличивает дальности поражения. Основная машина бойца - БМ-21 "Град". Каждый боец вооружен коллиматорным, ночным или тепловизионным прицелом. Мы также получили новые средства бронезащиты - они в себя включают бронежилет, очки защитные, кевларовый защитный шлем", - рассказал командующий силами специальных операций по вооружению Александр Гусев.

командующий силами специальных операций по вооружению Александр Гусев

Несколько последних лет голубые береты усиливают участки государственной границы. Незваным гостям десантники могут организовать теплую встречу разве что с неудачей. Быть может, по этой причине провокации на рубежах всегда завершаются фиаско для оппонентов, а угрозы ампутируются еще до проникновения в Беларусь.

"Для республики десантные войска крайне необходимы - и пограничники, и подразделения МВД, и внутренние войска себя чувствуют уверенно, понимают, что мы рядом. Выполнение задачи по прикрытию участка границ - это тоже громадный опыт. Это подготовка к ведению как маневренной обороны, так и проведение засадных действий, специальных мероприятий", - отметил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко.

Служба в силах спецопераций - это всегда тяжелый труд в обязательно сжатые сроки при минимуме комфорта и отдыха. Это может показаться иррациональным, но именно в ССО в Беларуси выстраивается очередь новобранцев. Причины? А где еще найти верный путь от парня к мужчине, к защитнику? Здесь четко: с неба - в бой, обязательно за победой.

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