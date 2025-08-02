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Голубые береты на страже - как изменилась боевая подготовка белорусских десантников
"Мужество первого класса, храбрость первой категории, готовность номер один" - эти сильные понятия именно про десантников. А также высочайший моральный дух и преданность Родине, что позволяет воинам выполнять особые задачи ради военной безопасности страны.
2 августа отечественные десантники отмечают профессиональный праздник. Внешний фон у торжества, конечно, не самый радужный. Совсем рядом вооруженный конфликт, для которого прокладываются пути и в сторону Беларуси.
Впрочем, не изобретено еще более стойкого препятствия для войны, чем тельняшка и голубой берет. Правда, боевые действия так ошеломительно эволюционируют и мутируют, что силам спецопераций приходится порой работать за пределом собственного потенциала.
При этом программы подготовки корректируются беспрерывно. Возможности белорусского десанта определяют не ограничения человеческого организма, а степень сложности задач. Если что-то не получается, десантник возвращается к заводским настройкам, где четко и ясно определено: "никто, кроме нас". И выход находится в любой ситуации, если надо - пешка станет ферзем.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:
"Сейчас поменялась форма и способы применения вооруженных сил. С учетом применения различных дронов, робототехники, огневое поражение стало совершенно другим. Поэтому применение войск, даже при захвате населенных пунктов, позиций противника, - оно совершенно другое. Мы поменяли боевую подготовку в этом ракурсе. Если два года назад про ФПВ-дроны никто ничего не говорил, то сегодня - это основа применения. Вся бронированная техника находится в глубине переднего края и только на короткий период может выскочить, поддержать и уйти опять. То есть здесь все зависит именно от подготовки личного состава".
Определить координаты ключевых объектов неприятеля. Устроить сбой в матрице противника. Обойти крупные силы оппонента и ударить в его слабое место. Стать лезвием гильотины для диверсионных или террористических групп. Превратиться при необходимости в пехоту, занять узлы сопротивления и не отдать ни пяди земли. Круг задач десантников неизменно растет и трансформируется.
Обновляемой логике действий соответствует и философия переоснащения. Упор при обеспечении техникой - на повышение мобильности, защищенности, осведомленности, мощи.
"В этом году было совершено перевооружение на более современный миномет 82 мм. Он является продолжением БМ-37, он прошел обкатку в ходе СВО. Имеет большую дальность стрельбы и зону поражения. Введение в состав сил специальных операций реактивной артиллерии очень повышает возможности по огневому поражению, увеличивает дальности поражения. Основная машина бойца - БМ-21 "Град". Каждый боец вооружен коллиматорным, ночным или тепловизионным прицелом. Мы также получили новые средства бронезащиты - они в себя включают бронежилет, очки защитные, кевларовый защитный шлем", - рассказал командующий силами специальных операций по вооружению Александр Гусев.
Несколько последних лет голубые береты усиливают участки государственной границы. Незваным гостям десантники могут организовать теплую встречу разве что с неудачей. Быть может, по этой причине провокации на рубежах всегда завершаются фиаско для оппонентов, а угрозы ампутируются еще до проникновения в Беларусь.
"Для республики десантные войска крайне необходимы - и пограничники, и подразделения МВД, и внутренние войска себя чувствуют уверенно, понимают, что мы рядом. Выполнение задачи по прикрытию участка границ - это тоже громадный опыт. Это подготовка к ведению как маневренной обороны, так и проведение засадных действий, специальных мероприятий", - отметил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко.
Служба в силах спецопераций - это всегда тяжелый труд в обязательно сжатые сроки при минимуме комфорта и отдыха. Это может показаться иррациональным, но именно в ССО в Беларуси выстраивается очередь новобранцев. Причины? А где еще найти верный путь от парня к мужчине, к защитнику? Здесь четко: с неба - в бой, обязательно за победой.