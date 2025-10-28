ГПК: Литва искусственно нагнетает ситуацию на границе

Органы пограничных служб Беларуси принимают все возможные меры по выявлению случаев пересечения белорусско-литовской границы метеозондами. Что касается заявлений литовской стороны, то ее действия говорят о нежелании конструктивно взаимодействовать с Беларусью, подчеркнули в ведомстве.

Представитель погранкомитета проинформировал, что за нарушение правил пограничного режима в 2025 году изъяли более 80 беспилотников и комплектующих к ним, а также подчеркнул, что о замеченном в воздухе беспилотнике нелишним будет сообщить в милицию.