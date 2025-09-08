Игорь Сергеенко назвал законопроекты, которые в ближайшее время рассмотрит Палата представителей

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adbba9a6-5f1e-4b89-9675-eabe77d163b9/conversions/30efb062-ddd0-4536-b7c9-f3ceaead6e81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adbba9a6-5f1e-4b89-9675-eabe77d163b9/conversions/30efb062-ddd0-4536-b7c9-f3ceaead6e81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adbba9a6-5f1e-4b89-9675-eabe77d163b9/conversions/30efb062-ddd0-4536-b7c9-f3ceaead6e81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adbba9a6-5f1e-4b89-9675-eabe77d163b9/conversions/30efb062-ddd0-4536-b7c9-f3ceaead6e81-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в проекте "Разговор у Президента" рассказал, чего ждать от третьей сессии Палаты представителей, а также какие законопроекты будут рассмотрены на ней.

"Нам поступил ряд законопроектов, касающихся использования недр, вопросов водоснабжения, электроснабжения, функционирования хозяйственных предприятий, субъектов хозяйствования", - перечислил государственный деятель.

Он добавил, что на прошлой неделе поступил бюджетно-налоговый пакет, над которым соответствующая комиссия уже приступила работать. По словам Игоря Сергеенко, на первом заседании он рассмотрен не будет, а немного позже. Также есть и несколько законопроектов, которые касаются ратификации международных договоров. В частности, законопроект, который уже принят российскими коллегами в отношении участия в избирательном процессе постоянно проживающих белорусов в России, а россиян - в Беларуси. "Этот законопроект рассмотрим, наверное, одним из первых, также поднимем вопрос, касающийся военной безопасности с учетом новой Военной доктрины, принятой на ВНС", - уточнил Игорь Сергеенко.

Будет рассматриваться вопрос и по поводу уголовной и административной ответственности с учетом актуальной темы - беспилотников, а именно их ввоза и поступления на территорию Беларуси вне установленного порядка.

Игорь Сергеенко отметил, что новшеством в работе Нацсобрания является старт работы с регуляторами еще до поступления закона в Палату представителей. В 2022 году был принят Кодекс Республики Беларусь о земле, но, как обратил внимание председатель Палаты представителей, жизнь показала, что и в него следует вносить определенные изменения. "Об этом говорит правоприменительная практика, и аграрная комиссия активно включилась в эту работу, несмотря на то, что по плану он должен поступить к нам в конце 2025 года, уже работа ведется, и мы ждем его в сентябре, если не на первом заседании, то в ближайшее время мы его рассмотрим. И это только потому, что соответствующие депутаты активно над этим работают", - заявил Игорь Сергеенко.