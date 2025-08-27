III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум открывает новые горизонты сотрудничества

Беларусь активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. 2 сентября в Витебске стартует III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. На этот раз в центре внимания тематические секции, посвященные развитию сотрудничества в легкой промышленности, машиностроении, туризме, социально-экономической и молодежной сферах, а также в агропромышленном секторе.

В 2024 году белорусские производители бытовой химии поставки осуществляли только на полки наших магазинов и в Россию, но II женский бизнес-форум дал толчок продажам в Узбекистан, который является важным логистическим узлом Центральной Азии. Так что кроме Ташкента продукция отправилась в Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Армению.

"Наше общение плотно завязалось. Естественно, продвижение товара, продукции и развитие торговых отношений значительно увеличилось и усилилось в этом направлении. Их очень интересует белорусская продукция как в ценовом критерии, так и в наслышанном качестве белорусского товара", - рассказала заместитель директора предприятия по производству бытовой химии Светлана Карпович.

заместитель директора предприятия по производству бытовой химии Светлана Карпович

С каждым годом влияние форума только усиливается, если в рамках первого форума было подписано 15 контрактов на сумму более 29 млн долларов, то на втором - уже 18 контрактов на сумму 44 млн долларов, на третий форум ставки не менее амбициозные.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики:

"Сейчас мы активно ведем работу по подготовке двухсторонних документов - это контракты, соглашения между нашими высшими учебными заведениями, а также между нашими молодежными организациями, женским союзом и другими общественными организациями, даже между региональными органами власти. Мы рассчитываем подписать солидный пакет двухсторонних документов, который будет экономически выгодным для отношений между нашими странами".

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики

Кроме этого, форум простимулирует проекты по линии межрегионального сотрудничества и молодежных парламентов, а также инициативы в образовательной сфере.

"Планируется подготовка к открытию первого в Узбекистане центра компетенций по методологии нашего института, в планах открытие назначено на март-апрель 2026 года. Но до этого придется выполнить много работы, в том числе по стажировке успешных специалистов и преподавателей. Мы подбираем рекомендуемый перечень оборудований, который необходимо поставить в лаборатории этого центра. Профилем узбекского института будет энергетика, потому что в стране существует большая проблема с энергоснабжением и системой энергетики в целом. Они заимствуют наш опыт подготовки этих кадров", - отметил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский

Ряд контрактов и межрегиональных соглашений усилят выполнение амбициозных планов, которые поставили Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, а именно - вывести торгово-экономическое сотрудничество двух стран на планку в 1 млрд долларов.

Форум пройдет под патронажем Совета Республики и Сената Олий Мажлиса Узбекистана. У обеих стран положительная динамика взаимной торговли.