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Иордания заинтересована в заключении соглашения с ЕАЭС о свободной торговле
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проработает вопрос заинтересованности стран Евразийского экономического союза в заключении соглашения о свободной торговле с Иорданией. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
"На площадке Евразийской экономической комиссии состоялась встреча члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иордании Халидом Абдуллой Шавабкой, в ходе которой иорданская сторона обозначила свою заинтересованность в укреплении взаимодействия с Евразийским экономическим союзом в области торговли и инвестиций, а также заключении соглашения о свободной торговле", - проинформировали в пресс-службе.
"Спасибо большое за вашу готовность. Мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы максимально оперативно проработать этот вопрос со всеми нашими странами и проинформировать Иорданию о принятом решении", - отметил Андрей Слепнев.
Кроме того, была отмечена важность продолжения работы в рамках действующего меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и правительством Иорданского Хашимитского Королевства, заключенного в 2017 году. При этом была поддержана инициатива иорданской стороны об активизации соответствующих контактов.