Избирательные органы Беларуси и Турции подписали меморандум о сотрудничестве
"Красивый, чистый и зеленый Минск. Одно удовольствие находиться в таком городе" - это в своем приветственном слове подчеркнул председатель Высшего избирательного совета Турции, приветствуя Игоря Карпенко, председателя ЦИК Беларуси.
В своем слове также председатель Высшего избирательного совета Турции отметил, что сегодня очень горд за то, что Турция одна из первых признала независимость Беларуси. Что же касается меморандума, который подписан 7 октября, он открывает для стран новые возможности. Это в том числе обмен опытом, подготовка кадров и повышение правовой культуры избирателей.
Ахмет Йенер, председатель Высшего избирательного совета Турции:
"В связи с договором, который мы подписали, в будущем нас ждет интенсификация сотрудничества по таким вопросам, как совершенствование избирательный технологий в контексте использования высокий технологий, а также подготовка и образование персонала избирательных комиссий".
Основные мероприятия пройдут 8 и 9 октября. Центральным событием станет пленарное заседание, которое посвящено формированию правовой культуры.