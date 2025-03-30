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Как будет развиваться сотрудничество Беларуси и Азербайджана
Сотрудничество Беларуси и Азербайджана и дальше будет укрепляться во всех сферах - от экономики до культуры и спорта. Такой лейтмотив звучал на встрече в Баку посла нашей страны в Азербайджане Дмитрия Пиневича с представителями разных сфер общества этого южного государства.
Беларусь - Азербайджан
Эльшад Юсифович Шабанов, председатель ветеранской организации Наримановского района Баку с огромным интересом изучает достижения суверенной Беларуси. Ветеран боевых действий как никто другой понимает цену независимости, и здесь же он добавляет, что во многом это заслуга Президента.
Об успехах Беларуси и дальнейшей интеграции представители культуры, экономики Азербайджана говорили на встрече с Дмитрием Пиневичем, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в этой южной стране. К слову, Александр Шаровский, главный режиссер Азербайджанского государственного Академического русского драматического театра, только вернулся из Могилева, где его коллектив впервые принимал участие в Международном молодежном театральном форуме.
В сфере экономики также есть прочный фундамент сотрудничества - и здесь гости посольства Беларуси также видят огромные перспективы.
Сотрудничество это должно быть взаимовыгодным, заметил Дмитрий Пиневич. А так как связи укрепляются между двумя странами, он надеется, что и количество рейсов между Минском и Баку увеличится.
Напомним, в сфере спорта у двух стран также налажен тесный контакт. С 28 сентября по 8 октября в Азербайджане пройдут III Игры стран СНГ.