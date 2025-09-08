Как депутаты отстаивают национальные интересы Беларуси, смотрите в проекте "Разговор у Президента"

3.70 BYN
Автор:Анастасия Бенедисюк
Расширяется присутствие Национального собрания Беларуси в международных организациях. Получен статус наблюдателя в Панафриканском парламенте и Азиатской парламентской ассамблее, прорабатывается вопрос подписания меморандума о сотрудничестве с Арабским парламентом. Активизируются контакты по линии БРИКС и ШОС.
Как депутаты продвигают белорусскую повестку и отстаивают национальные интересы, в проекте "Разговор у Президента" ответит председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. Смотрите проект 8 сентября на "Беларусь 1".