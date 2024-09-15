Как выстроить новую архитектуру безопасности, обсудили в Санкт-Петербурге

Видя, кто сегодня стоит у руля на Западе, многие эксперты отмечают - надо быть готовым ко всему. Поэтому вопросам глобальной и региональной стабильности особое внимание. На этой неделе в Санкт-Петербурге проходила встреча высоких представителей, курирующих как раз вопросы безопасности государств БРИКС. Кризис в Украине, напряженная ситуация в Европейском регионе и на Ближнем Востоке. Все это сказывается не только на экономике, но и на мировом порядке. Выработать единые подходы к безопасности, просчитать риски появления новых угроз и военных конфликтов - одна из ключевых тем, которую затрагивали участники международного форума.

Голос, который привлек внимание, - из Беларуси. Госсекретарь Совбеза нашей страны Александр Вольфович предложил сформировать новую архитектуру безопасности. Наша страна - одна из тех, кто сталкивалась с тотальным прессингом извне, но не прогнулась под влиянием цветных революций и прямого вмешательства, а значит, имеет колоссальный опыт противостояния и адекватных мер. Владимир Королев подготовил тезисы.

Экспорт безопасности

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126742a-9fda-43a8-8a46-a2d44c09205a/conversions/a9739c4e-3253-4e1a-a85d-39d571463ec4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126742a-9fda-43a8-8a46-a2d44c09205a/conversions/a9739c4e-3253-4e1a-a85d-39d571463ec4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126742a-9fda-43a8-8a46-a2d44c09205a/conversions/a9739c4e-3253-4e1a-a85d-39d571463ec4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9126742a-9fda-43a8-8a46-a2d44c09205a/conversions/a9739c4e-3253-4e1a-a85d-39d571463ec4-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Ближайшая такая встреча уже через месяц. Но до итогового заседания встречи проходят на различных уровнях, чтобы ведомства между собой согласовали вопросы и выработали дорожную карту. На этой неделе в Санкт-Петербурге прошла встреча с представителями, курирующими вопросы безопасности (последнее время это одна из самых сложных и необходимых повесток).

В 2024 году уже поднимались темы реагирования на угрозы терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции. В БРИКС уже функционирует электронный реестр для обмена данными о компьютерных атаках. На завершающей стадии учреждение совета по вопросам противодействия финансирования терроризма и отмывания денег. Тема глобальной безопасности не менее актуальна. Главный посыл от белорусской стороны - формирование новой архитектуры безопасности, уверяет Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Растет количество горячих точек. Только за прошлый год на разных континентах были развязаны и продолжались более 25 вонных конфликтов. Эскалация 2 из них (украинского и ближневосточного) чревата непоправимыми последствиями глобального масштаба. Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

"В связи с этим напрашивается вопрос: есть ли сегодня в рамках БРИКС и стран-партнеров единое понимание процессов, происходящих на Ближнем Востоке и вокруг Украины? - спросил Александр Вольфович. - В связи с этим белорусская сторона полагает целесообразным в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на трех аспектах. Первое, мы убеждены в необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровнях. Архитектуре, которая будет открыта для всех государств, стремящих к безопасному и процветающему будущему. Второе, нам необходимо сближать свои позиции в восприятии существующих глобальных конфликтов, совместно вырабатывать шаги, направленные на их разрешение. Третье, в складывающейся непростой ситуации с целью дальнейшего укрепления БРИКС полагаем актуальным рассмотреть возможность формирования в формате объединения постоянной повестки по вопросам безопасности с поэтапной ее институционализацией".

Беларусь - кандидат на вступление в БРИКС. У нашей страны большой опыт в вопросах обеспечения национальной безопасности. Но работа по защите суверенитета будет куда эффективнее сообща, в сотрудничестве с союзниками. Недружественные действия идут постоянно. Выработать единый подход к проблеме и вместе противостоять вызовам времени - еще одна задача, над которой нужно трудиться международному объединению.

Как избежать взрывоопасной ситуации и выстроить новую архитектуру безопасности, обсуждали в Санкт-Петербурге

"Сегодня США, коллективный Запад вышли практически из всех договоров, которые бы обеспечивали какую-то элементарную безопасность и контроль над вооружениями. Все это разрушено, - отметил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - И сегодня ведущие международные площадки ООН, ОБСЕ, которые были предназначены прежде всего для обеспечения, поддержания мира и стабильности, утрачивают свое значение. Они сегодня не влияют ни на что. Поэтому сегодня нужна новая, я бы сказал так, евразийская архитектура безопасности. И мы предложили перейти к практическим шагам".

То, что сегодня происходит рядом с границей Беларуси, это безудержный рост военной активности, рост вооружения, военной техники на территории сопредельных государств. Он же не приведет ни к чему хорошему. И уже разговоры идут о применении ядерного оружия. И уже не первый раз это все может привести к действительно очень взрывоопасной ситуации. Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

"Сегодня один из наших коллег, мне понравилось, сказал, что то, что сегодня происходит в мире, похоже на очаг пожара, который распространяется все дальше, дальше и дальше, который охватывает все новые и новые территории. Если его не локализовать, его не потушить, то это действительно приведет к всеобщему пожару, хаосу", - рассказал Александр Вольфович.