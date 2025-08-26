Какая продукция будет получать статус союзного товара, рассказал Александр Рогожник

Он отметил, что если обратить внимание, то за белорусскими товарами, в том числе и в магазине на ВДНХ в Москве, стоит нескончаемая очередь, потому что Беларусь - равно качество. Однако, по мнению посла, совместно Беларуси и России еще надо много поработать, так как в Российской Федерации выпускается много контрафактной продукции, в связи с чем Министерство промышленности и торговли РФ ведет работу над созданием регуляторов в этой сфере, чтобы можно было ввести определенные механизмы, которые будут гарантировать достойное качество продукции. "Ведь за этим стоит конкуренция, насколько она справедлива. Мы договорились, что будут вводиться средства маркировки, идентификации продукции, чтобы были единые правила для всех игроков, и если эти правила будут едины и справедливы, то для производителей никаких сложностей не будет. Сегодня мы видим большой потенциал в этих сферах", - заметил напоследок Александр Рогожник.