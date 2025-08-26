3.69 BYN
Какая продукция будет получать статус союзного товара, рассказал Александр Рогожник
Российский рынок сейчас перенасыщен товарами и услугами из третьих стран. В таких условиях конкурировать очень сложно. Несмотря на качество белорусских товаров, услуг, каков план работы Беларуси внутри Союзного государства? На этот вопрос в "Актуальном интервью" ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник.
"В рамках Союзного государства проводится работа, и на последнем заседании группы высокого уровня принято решение о союзном товаре. Таким будет признаваться товар, где 50 % в его структуре преобладают составляющие Беларуси и России", - объяснил посол.
Он отметил, что если обратить внимание, то за белорусскими товарами, в том числе и в магазине на ВДНХ в Москве, стоит нескончаемая очередь, потому что Беларусь - равно качество. Однако, по мнению посла, совместно Беларуси и России еще надо много поработать, так как в Российской Федерации выпускается много контрафактной продукции, в связи с чем Министерство промышленности и торговли РФ ведет работу над созданием регуляторов в этой сфере, чтобы можно было ввести определенные механизмы, которые будут гарантировать достойное качество продукции. "Ведь за этим стоит конкуренция, насколько она справедлива. Мы договорились, что будут вводиться средства маркировки, идентификации продукции, чтобы были единые правила для всех игроков, и если эти правила будут едины и справедливы, то для производителей никаких сложностей не будет. Сегодня мы видим большой потенциал в этих сферах", - заметил напоследок Александр Рогожник.