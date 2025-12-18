Помимо глобальных стратегий, Всебелорусское народное собрание - это, в первую очередь, диалог о реальных нуждах граждан. Делегаты со всех регионов привозят сюда самые актуальные вопросы своих избирателей. И главный посыл, который звучит в кулуарах: принятые решения должны иметь прямое отношение к жизни каждого. Чего ждут от ВНС?

Давайте услышим мнения участников собрания, которые как раз делятся своими ожиданиями и приоритетами.

В 1996 году впервые прозвучал принцип народовластия "Только народ вправе определять нашу судьбу". Прошли годы, изменился формат, появилось закрепление в Конституции, но квинтэссенция мнений всей страны осталась неизменной. Один яркий день из жизни Дворца Республики войдет в историю белорусской государственности, а мы сейчас станем его живыми свидетелями.

Безупречность работы обеспечена хорошей технической основой. Здесь нет мелочей. В эпоху, когда слово мгновенно становится достоянием мира, бесперебойный интернет и устойчивая связь - такой же стратегический ресурс, как и содержательные тезисы.

Каждая нажатая клавиша и выход в прямой эфир - перевод стратегического курса на язык новостей. Нас сегодня могли не только читать, слышать, но и видеть по всему миру. Да, заседание касается в первую очередь внутренней повестки Беларуси, но для многих стран - настоящее пособие по народовластию.

Именно из тысяч частных, конкретных ожиданий и складывается общенациональный запрос на развитие, справедливость и достойную жизнь. Учителя, врачи, рабочие, аграрии, ученые, руководители. Каждый привез ожидания народа, который они представляют. И акценты на ближайшую пятилетку у каждого свои.

Каждый делегат хотел услышать в Послании Президента Беларуси ответы на насущные вопросы внешней и внутренней политики. Политологов, например, интересовали кулуары большой командировки Президента.

В 16 часов по Минску миллионы глаз прикованы к прямой трансляции. Началось выступление, которое задало тон всей работе. В начале озвучены главные достижения прошедших 5 лет, после - конструктивная критика через призму международной аналитики.

И сразу же за первые 10 минут прямой трансляции Президент озвучивает первое стратегическое решение. Программа "Один район - один проект" будет продолжена. Инициатива успешно себя зарекомендовала, дав более 6 тыс. новых рабочих мест в небольших городах и населенных пунктах.

Еще один акцент - спрос на качественные знания и подготовку молодых специалистов. Молодые делегаты признаются: они к любой ответственной задаче от Председателя ВНС готовы.

Эксперты называют это "философией суверенного развития", где человек, его благополучие и безопасность - абсолютный приоритет. А в это время уже в интернет-пространстве свое веское слово говорит народ.