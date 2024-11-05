3.34 RUB
3.47 USD
3.64 EUR
КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании
Между Комитетом государственного контроля Беларуси и Офисом генерального аудитора Исламской Республики Пакистан утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля.
Документ подписали генеральный аудитор Пакистана Махаммад Аджмал Гондал и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков (от имени Комитета госконтроля). Меморандум предусматривает развитие взаимодействия в сфере государственного контроля (аудита) как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Основная цель - повышение эффективности взаимодействия высших органов финансового контроля (аудита) двух стран, в том числе посредством информационного обмена об организации и методах работы контрольных органов, обмена опытом и лучшими практиками в сфере контроля и аудита. Договоренность о подписании меморандума была достигнута в ходе встречи руководителей ведомств Василия Герасимова и Махаммада Аджмала Гондала в августе 2022 года.
Также сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Подразделением финансового мониторинга при правительстве Исламской Республики Пакистан. Документ предусматривает сотрудничество подразделений финансовой разведки Беларуси и Пакистана по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, предикатными преступлениями и финансированием терроризма. Подписание этих документов стало важным шагом в развитии сотрудничества контрольных ведомств Беларуси и Пакистана.
Президент
Все
Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан - подписан ряд соглашений
Лукашенко поздравил нового Президента Уругвая с избранием на пост
Лукашенко и премьер-министр Пакистана по итогам переговоров приняли совместное заявление
Лукашенко о конфликте Пакистана и Индии: Должно быть мирное разрешение этого вопроса
Политика
Все
Общество
Все
Проект белорусских следователей - в тройке лучших на международном конкурсе ЕАГ
Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды за вклад в реализацию проекта по строительству БелАЭС
В Минске простились с главным редактором "Народной газеты" Дмитрием Крятом
Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Беларуси в преддверии президентских выборов
В мире
Все
За пять месяцев из украинских вузов отчислили около 23,5 тыс. студентов
У страха и глаза велики, и траты на оборонку: сколько в Польше и Прибалтике спускают на "защиту"
За 30 лет Латвию покинули более 380 тыс. человек - что не нравится людям в европейской стране?
ЕС вложит 1 млрд евро в развитие военного производства в Украине
Регионы
Все
Происшествия
Все