ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании

КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании

Между Комитетом государственного контроля Беларуси и Офисом генерального аудитора Исламской Республики Пакистан утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля.

Документ подписали генеральный аудитор Пакистана Махаммад Аджмал Гондал и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков (от имени Комитета госконтроля). Меморандум предусматривает развитие взаимодействия в сфере государственного контроля (аудита) как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Основная цель - повышение эффективности взаимодействия высших органов финансового контроля (аудита) двух стран, в том числе посредством информационного обмена об организации и методах работы контрольных органов, обмена опытом и лучшими практиками в сфере контроля и аудита. Договоренность о подписании меморандума была достигнута в ходе встречи руководителей ведомств Василия Герасимова и Махаммада Аджмала Гондала в августе 2022 года.

Также сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси и Подразделением финансового мониторинга при правительстве Исламской Республики Пакистан. Документ предусматривает сотрудничество подразделений финансовой разведки Беларуси и Пакистана по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, предикатными преступлениями и финансированием терроризма. Подписание этих документов стало важным шагом в развитии сотрудничества контрольных ведомств Беларуси и Пакистана.

КГКмеморандумПакистан

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все