КГК Беларуси заключил с Пакистаном меморандум о взаимопонимании

Между Комитетом государственного контроля Беларуси и Офисом генерального аудитора Исламской Республики Пакистан утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля.

Документ подписали генеральный аудитор Пакистана Махаммад Аджмал Гондал и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков (от имени Комитета госконтроля). Меморандум предусматривает развитие взаимодействия в сфере государственного контроля (аудита) как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Основная цель - повышение эффективности взаимодействия высших органов финансового контроля (аудита) двух стран, в том числе посредством информационного обмена об организации и методах работы контрольных органов, обмена опытом и лучшими практиками в сфере контроля и аудита. Договоренность о подписании меморандума была достигнута в ходе встречи руководителей ведомств Василия Герасимова и Махаммада Аджмала Гондала в августе 2022 года.