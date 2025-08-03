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Кодекс десантника: как готовят элиту белорусских сил спецопераций
2 августа десантники отметили свой профессиональный праздник. В 2007 году указом Президента Беларуси десантные войска были преобразованы в силы специальных операций. Этот род войск стал правопреемником ВДВ.
Разведчик должен добыть информацию любым путем, и неважно, что для этого придется преодолеть. Эти ребята знают свою задачу и готовы всегда к ее выполнению. Среди разведчиков абсолютно нормально, если их вызовут на задание ночью или отзовут из отдыха.
Валерий Булыго, командир 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
"Обстановка сейчас на определенных участках границ с Беларусью тяжелая и накаленная. Мы всегда готовы к выполнению задач по предназначению, сейчас изучаем опыт вооруженных конфликтов и, исходя из сделанного анализа, меняем программу боевой подготовки, формы и методы обучения личного состава. Также к нам поступают новые образцы вооружения военной специальной техники, которые мы прекрасно осваиваем".
Сегодня силы специальных операций - это мобильные войска, которые без лишнего пафоса могут выполнять любую задачу в любое время и в любом месте.
В Беларуси три бригады ССО: 5-ая в Марьиной Горке, 103-я в Витебске и 38-я в Бресте. В каждой из этих бригад есть еще и своя элита, которой поручаются самые сложные и ответственные задачи.
"Мы готовили всех их сразу под одну гребенку, то есть изначально мы учим, что десантник должен быть готов ко всему. Поэтому у десантников такое же количество часов по миноподрывному делу, по тактической медицине и т.д.", - объясняет командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко.
В зависимости от бригады в ней может быть всего одна или две разведроты, но в каждом батальоне есть свой разведывательный взвод. Это штучные специалисты в разных сферах: разминирование, управление беспилотниками, снайперская стрельба и, конечно же, прыжки с парашютом. Попасть в разведчики могут только опытные бойцы, которые за время службы зарекомендовали себя лучшим образом.
"У нас полностью пересмотрели подход к кадровой политике, то есть мы начали больше уделять внимание именно образованию, курсам, специфике под каждое подразделение", - рассказывает начальник штаба, первый замкомандира 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Иван Денисенко.
Каждый, кто проходит службу в бригаде, вне зависимости от звания и должности, обязан совершить минимум два прыжка в год. Накануне десантирования совершили не только военнослужащие срочники, но и опытные офицеры, в том числе и дамы. Чаще всего десантирование проходит из самолета Ан-2, но бывают исключения, когда в небо с парашютистами поднимается Ил-76.
Несмотря на новые тенденции на сцене театра военных действий, старые десантные войска, (теперь это ССО) не потеряли актуальности. Именно поэтому в скором времени в Беларуси появится четвертая бригада в составе сил специальных операций.
Она получит номер 37 и будет дислоцироваться в Гомельском регионе. Ее основной задачей станет прикрытие южного направления. Бойцы сил специальных операций и сегодня на постоянной основе несут службу по усилению охраны белорусско-украинской границы, но пока в полевых условиях.
"Было принято решение для усиления южного участка. Это самое беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании отдельной десантно-штурмовой бригады. Уже сформирован один из батальонов, и до конца 2025 года он уже будет работать как боевая единица", - заявляет командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко.
Войска бати Маргелова, голубые береты, пехотинцы неба, воины Афгана, ВДВ, Силы специальных операций - это все про них. С момента появления в 1930 году эти войска как только ни называли, но суть неизменна. Десантники не раз доказывали и сегодня подтверждают, что готовы выполнить в любом месте, в любое время, любые задачи. И для них это не просто крылатая фраза, а кодекс чести. Стоять до последнего - вот в чем настоящая суть этих войск.