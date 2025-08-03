Кодекс десантника: как готовят элиту белорусских сил спецопераций

2 августа десантники отметили свой профессиональный праздник. В 2007 году указом Президента Беларуси десантные войска были преобразованы в силы специальных операций. Этот род войск стал правопреемником ВДВ.

Разведчик должен добыть информацию любым путем, и неважно, что для этого придется преодолеть. Эти ребята знают свою задачу и готовы всегда к ее выполнению. Среди разведчиков абсолютно нормально, если их вызовут на задание ночью или отзовут из отдыха.

Валерий Булыго, командир 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

"Обстановка сейчас на определенных участках границ с Беларусью тяжелая и накаленная. Мы всегда готовы к выполнению задач по предназначению, сейчас изучаем опыт вооруженных конфликтов и, исходя из сделанного анализа, меняем программу боевой подготовки, формы и методы обучения личного состава. Также к нам поступают новые образцы вооружения военной специальной техники, которые мы прекрасно осваиваем".

Валерий Булыго news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdf6aa3-eacd-443d-b9ca-6f410ed71e54/conversions/08f27f61-b577-4e90-aa4f-b6c25e651d39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdf6aa3-eacd-443d-b9ca-6f410ed71e54/conversions/08f27f61-b577-4e90-aa4f-b6c25e651d39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdf6aa3-eacd-443d-b9ca-6f410ed71e54/conversions/08f27f61-b577-4e90-aa4f-b6c25e651d39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/acdf6aa3-eacd-443d-b9ca-6f410ed71e54/conversions/08f27f61-b577-4e90-aa4f-b6c25e651d39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня силы специальных операций - это мобильные войска, которые без лишнего пафоса могут выполнять любую задачу в любое время и в любом месте.

В Беларуси три бригады ССО: 5-ая в Марьиной Горке, 103-я в Витебске и 38-я в Бресте. В каждой из этих бригад есть еще и своя элита, которой поручаются самые сложные и ответственные задачи.

три бригады ССО: 5-ая в Марьиной Горке, 103-я в Витебске и 38-я в Бресте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e359d38-7893-475a-9c2a-46ba4f8bdcfa/conversions/76e75396-5570-4250-a905-24fda3ad1157-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e359d38-7893-475a-9c2a-46ba4f8bdcfa/conversions/76e75396-5570-4250-a905-24fda3ad1157-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e359d38-7893-475a-9c2a-46ba4f8bdcfa/conversions/76e75396-5570-4250-a905-24fda3ad1157-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e359d38-7893-475a-9c2a-46ba4f8bdcfa/conversions/76e75396-5570-4250-a905-24fda3ad1157-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы готовили всех их сразу под одну гребенку, то есть изначально мы учим, что десантник должен быть готов ко всему. Поэтому у десантников такое же количество часов по миноподрывному делу, по тактической медицине и т.д.", - объясняет командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4a311d-7489-4d7e-9dfb-017e23961af2/conversions/6e640444-e2f7-44d4-8d6e-299637bd34e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4a311d-7489-4d7e-9dfb-017e23961af2/conversions/6e640444-e2f7-44d4-8d6e-299637bd34e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4a311d-7489-4d7e-9dfb-017e23961af2/conversions/6e640444-e2f7-44d4-8d6e-299637bd34e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d4a311d-7489-4d7e-9dfb-017e23961af2/conversions/6e640444-e2f7-44d4-8d6e-299637bd34e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

В зависимости от бригады в ней может быть всего одна или две разведроты, но в каждом батальоне есть свой разведывательный взвод. Это штучные специалисты в разных сферах: разминирование, управление беспилотниками, снайперская стрельба и, конечно же, прыжки с парашютом. Попасть в разведчики могут только опытные бойцы, которые за время службы зарекомендовали себя лучшим образом.

"У нас полностью пересмотрели подход к кадровой политике, то есть мы начали больше уделять внимание именно образованию, курсам, специфике под каждое подразделение", - рассказывает начальник штаба, первый замкомандира 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Иван Денисенко.

Иван Денисенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c160ca54-fd8c-4e27-a4ab-a07479eed65c/conversions/b8768246-8491-4bf9-b792-de88f8ce9b36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c160ca54-fd8c-4e27-a4ab-a07479eed65c/conversions/b8768246-8491-4bf9-b792-de88f8ce9b36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c160ca54-fd8c-4e27-a4ab-a07479eed65c/conversions/b8768246-8491-4bf9-b792-de88f8ce9b36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c160ca54-fd8c-4e27-a4ab-a07479eed65c/conversions/b8768246-8491-4bf9-b792-de88f8ce9b36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый, кто проходит службу в бригаде, вне зависимости от звания и должности, обязан совершить минимум два прыжка в год. Накануне десантирования совершили не только военнослужащие срочники, но и опытные офицеры, в том числе и дамы. Чаще всего десантирование проходит из самолета Ан-2, но бывают исключения, когда в небо с парашютистами поднимается Ил-76.

Несмотря на новые тенденции на сцене театра военных действий, старые десантные войска, (теперь это ССО) не потеряли актуальности. Именно поэтому в скором времени в Беларуси появится четвертая бригада в составе сил специальных операций.

прыжок с парашютом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7fa3da9-c5a3-4b6d-881e-444d1501c0a4/conversions/399cf177-7da3-4253-8fcd-6f1852cdc6f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7fa3da9-c5a3-4b6d-881e-444d1501c0a4/conversions/399cf177-7da3-4253-8fcd-6f1852cdc6f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7fa3da9-c5a3-4b6d-881e-444d1501c0a4/conversions/399cf177-7da3-4253-8fcd-6f1852cdc6f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7fa3da9-c5a3-4b6d-881e-444d1501c0a4/conversions/399cf177-7da3-4253-8fcd-6f1852cdc6f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Она получит номер 37 и будет дислоцироваться в Гомельском регионе. Ее основной задачей станет прикрытие южного направления. Бойцы сил специальных операций и сегодня на постоянной основе несут службу по усилению охраны белорусско-украинской границы, но пока в полевых условиях.

"Было принято решение для усиления южного участка. Это самое беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе. Поэтому было принято решение о создании отдельной десантно-штурмовой бригады. Уже сформирован один из батальонов, и до конца 2025 года он уже будет работать как боевая единица", - заявляет командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко.