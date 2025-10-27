Конференция по евразийской безопасности - площадка для углубления диалога по линии Восток - Запад

"В первую очередь это не просто конференция, это уже полноценная платформа для обсуждения вопросов международной безопасности, для построения диалога, - отметил он. - В первую очередь это место, где государства без всяких политических предрассудков, предварительных требований, как это часто мы сейчас видим в международных отношениях, могут обсудить актуальные вопросы безопасности. Это также место для углубления диалога по линии Восток - Запад. Это то, где сейчас находятся все линии преломления международной политики. Плюс мы создаем полноценную площадку для обсуждения между аналитическими центрами тем, которые формируют международную политику и политику конкретного государства в его международных отношениях. Плюс мы формируем полноценно культуру взаимодействия между государствами, основанную на принципах равноправия, уважения и диалога".