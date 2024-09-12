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Кто хочет мира, а кто эскалации ситуации - разобрались в "Клубе редакторов"
Кто хочет мира, а кто эскалации ситуации? Громкие заявления ястребов войны и в противовес - голос разума.
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что происходит в большой политике вокруг поля горячего боя. Зачем Варшава на официальном уровне угрожает Беларуси так называемой демократией. Какую роль она играет в спирали большого конфликта и залетят ли ракеты Запада за красные линии Москвы? Тот случай, когда и хочется, и «кинжал» колется.
А также что ожидало Беларусь после госпереворота? Откровения заговорщика об убийствах, приватизации госсобственности и настоящей диктатуре. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".
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