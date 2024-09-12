Кто хочет мира, а кто эскалации ситуации - разобрались в "Клубе редакторов"

Кто хочет мира, а кто эскалации ситуации? Громкие заявления ястребов войны и в противовес - голос разума.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что происходит в большой политике вокруг поля горячего боя. Зачем Варшава на официальном уровне угрожает Беларуси так называемой демократией. Какую роль она играет в спирали большого конфликта и залетят ли ракеты Запада за красные линии Москвы? Тот случай, когда и хочется, и «кинжал» колется.