Лавров: Сегодня Москве нужны четкие и проверяемые гарантии и механизмы обсуждаемой сделки

По словам дипломата, на встрече обсуждались, как и условились Владимир Путин и Дональд Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море. Сергей Лавров напомнил, что предыдущая попытка предпринималась еще в июле 2022 года.

"Пакет состоял из двух частей: первая часть - это обеспечение облегченных методов доставки украинского зерна по Черному морю через проливы при инспектировании кораблей, чтобы не было никакого подлога и порожний рейс не использовался для доставки оружия. Были согласованы инспекционные процедуры, они работали в течение целого года, но после этого мы вынуждены были этот процесс прекратить, как минимум взять паузу, потому что вторая часть пакета просто саботировалась на 100 %. А касалась она того, чтобы снять все препоны для экспорта российского зерна и российских удобрений".