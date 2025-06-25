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Лидер Кубы прибыл с официальным визитом в Беларусь
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.
25 июня во Дворце Независимости состоятся переговоры президентов Беларуси и Кубы. Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Главы государств рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.
Программой официального визита Президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.