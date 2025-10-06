Лукашенко предложил "самому белорусскому оманцу" поделиться опытом в создании музея истории

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком проинформировал о строительстве в Минске Национального музея истории Беларуси. Глава государства отметил, что в этой работе были бы полезны рекомендации человека, которого он назвал "самым белорусским оманцем", пишет БЕЛТА.

"Сейчас, опираясь на лучший международный опыт, мы возводим новый Национальный музей истории Беларуси. Были бы признательны за советы самого, можно сказать, белорусского оманца - генерального секретаря Национального музея Омана", - сказал глава государства.

Генеральный секретарь музея Жамаль аль-Мусави владеет русским языком, его мать - уроженка Беларуси. В ходе визита Президента Беларуси в Оман в декабре 2024 года он провел для Александра Лукашенко экскурсию по Национальному музею Омана и заявил о готовности поделиться опытом при строительстве музея в Минске.