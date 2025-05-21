Лю Гочжун: Белорусско-китайские отношения по праву считаются образцом межгосударственных отношений

Национальная безопасность - это сильная экономика, а значит и крепкие отношения с союзниками и партнерами. Беларусь и Китай - пример образцового партнерства, который страны демонстрируют даже в непростой международной обстановке.

Такое сотрудничество основано на принципах уважения национальных интересов, доверия и дружбы. Это заявил наш первый заместитель премьер-министра на переговорах с заместителем премьера Госсовета КНР. Отношения стран развиваются по восходящей. Беларусь и Китай оказывают друг другу международную поддержку. Это помогает продвигать экономические проекты, достигать высоких показателей в торговле (в последние годы они рекордные для Минска и Пекина). Такой интерес друг к другу соответствует уровню всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

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Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Несмотря на нелегитимные санкции западных стран к нашей стране, мы ежегодно достигаем рекордных показателей двустороннего оборота. За последние 5 лет он вырос в 2 раза и в 2024 году составил рекордные 8,6 млрд долларов. Совместные достижения наших стран соответствуют установленным планам на уровне всепогодного и всестороннего стратегического прогноза. В августе 2024 года состоялся официальный визит премьера Государственного совета Ли Цяна в нашу страну, в рамках которого были определены ключевые задачи правительств двух стран на ближайшую перспективу. Главная задача - развитие производительных сил нового качества, создание совместно новых отраслей промышленности и модернизация действующих".

Лю Гочжун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07420d77-98f9-4192-9fa6-0e81100e10fb/conversions/97ddcc77-13d3-4c2c-bea8-a54b2ca7acb4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07420d77-98f9-4192-9fa6-0e81100e10fb/conversions/97ddcc77-13d3-4c2c-bea8-a54b2ca7acb4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07420d77-98f9-4192-9fa6-0e81100e10fb/conversions/97ddcc77-13d3-4c2c-bea8-a54b2ca7acb4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07420d77-98f9-4192-9fa6-0e81100e10fb/conversions/97ddcc77-13d3-4c2c-bea8-a54b2ca7acb4-xl-___webp_1920.webp 1920w Лю Гочжун

Лю Гочжун, заместитель премьер-министра Государственного совета КНР:

"Белорусско-китайские отношения по праву считаются образцом межгосударственных отношений. Благодаря Председателю КНР Си Цзиньпину и Президенту Беларуси Александру Лукашенко страны совершили прорыв в двусторонних отношениях. Наше многоплановое сотрудничество очень динамично развивается. Твердая взаимная поддержка по вопросам, которые представляют ключевые интересы и взаимные озабоченности наших стран, - константа в отношениях Беларуси и Китая".