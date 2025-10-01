Максим Рыженков раскрыл детали и итоги участия в Генассамблее ООН

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков совершил визит в Нью-Йорк, где состоялась Генассамблея ООН. Визит включал два аспекта - климатическая повестка, искусственный интеллект и возможность проведения двусторонних встреч с представителями разных стран и континентов.

В "Актуальном интервью" министр иностранных дел Максим Рыженков поделился, какие подвел бы предметные итоги визита и участия в Генассамблее ООН.

Собеседник обозначил, что не ставил бы на равные позиции выступление на Генассамблее и встречи с партнерами Беларуси. Естественно, важны и те и другие. Через голос Беларуси, к примеру, важно доносить до международной общественности вещи, которые понимаются как основополагающие для сегодняшнего развития общемировых тенденций, ситуаций. "Поделиться опытом, привлечь внимание к проблемам, которые видит Беларусь. Важно не только наличие голоса Беларуси, но и то, чтобы единомышленники видели, что голос общий, который становится гораздо громче, чем если бы он был одной страны", - выразил мнение глава МИД. По словам Максима Рыженкова, те, кто сегодня еще сомневаются в каких-то постулатах, может быть, нашли в подходах Беларуси для себя что-то общее и в следующий раз будут на такой международной арене смелее. А те, кто нашли в себе смелость говорить таким же языком, как и Республика Беларусь, еще больше убедились в том, "что наше дело правое и мы победим".

В своем выступлении на Генеральной ассамблее Максим Рыженков упомянул, что сегодня глобальное большинство строит современный мир. Частью этого большинства является и Беларусь, которая с единомышленниками его построит. Поэтому чем больше будет разных стран и народов, тем больше будет понимания, осознания, "как говорят китайские друзья, необходимости строительства сообщества единой судьбы, где все думают не о себе, а о будущем человечества", а от этого напрямую зависит и успех.

Беларуси, уверен министр, очень важно и по определенным вещам донести свою позицию. Особенно это касается таких вещей, как нераспространение вооружения массового поражения, миграционная повестка, трансграничное сотрудничество, неприменимость использования санкций и других экономических ограничений. "Наоборот, нужно выработать некие меры по созданию стабильности, безопасности в евразийском регионе, не только в Европе, а вплоть до Тихого и Индийского океанов", - заявил глава МИД.

Вторая часть - встречи с потенциальными либо уже с сегодняшними партнерами по международному сотрудничеству. Такие встречи, заверил Максим Рыженков, важны по многим показателям. Во-первых, поиск тех, кто вместе с Беларусью будет на полях Ассамблеи ООН и других международных площадках проводить согласованные действия в рамках проблем, которые волнуют наше государство (то есть, возможно, даже быть и соавтором каких-либо резолюций).

К слову, у Беларуси имеется резолюция по чернобыльской проблематике, по предотвращению торговли людьми. "Кто-то пытается заручиться поддержкой Беларуси, и мы обмениваемся подходами по поддержке кандидатур друг друга на выборах в международной организации", - рассказал министр иностранных дел.

Как известно, Президент Беларуси Александр Лукашенко давно давал четкое поручение идти сегодня в Азию, Африку, цепляться за любые возможности по продвижению белорусских товаров, инвестпроектов по реализации совместных инициатив в области создания продукта либо его продвижения на другие рынки. Этим и обуславливается большинство встреч, которые провел Максим Рыженков на полях Генассамблеи. Состоялись встречи с коллегами со стран Африки, Азии. Если говорить о практической пользе от этих встреч, то главы МИД разных государств обсуждали конкретные параметры визита Президента Беларуси в ряд стран. Их пока не называют, потому что "подготовка к такому роду мероприятий требует тишины".

Максим Рыженков:

"Мы полностью отработали большой комплекс с несколькими странами в отношении визитов главы государства. Это и реализация проектов не только по поставкам белорусской техники, а по содействию отдельным странам по механизации сельского хозяйства (прежде всего речь идет об Африке - Того, Гана, Ботсвана, Эфиопия, где такие проекты находятся на финальной стадии реализации)".

Как подчеркнул министр иностранных дел Беларуси, расставлялись последние точки в отношении того, когда и как будут реализованы эти проекты. Обсуждались, по словам Максима Рыженкова, и вопросы продвижения Беларуси в международных организациях. "Об этом тоже шла речь с государствами, являющимися членами организаций, например, по линии АСЕАН и на чью поддержку Республика Беларусь сегодня рассчитывает, готовясь присоединиться к Балийскому процессу, и быть более заметной в Тихоокеанском регионе", - сообщил Максим Рыженков.