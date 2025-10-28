Метро и совместное производство: Беларусь и Азербайджан конкретизировали будущие проекты

Минск и Баку обсудили направления сотрудничества. В эти дни белорусская делегация во главе с вице-премьером Натальей Петкевич работает в Азербайджане.

Накануне состоялось заседание межправкомисcии по торгово-экономическому сотрудничеству. На двусторонних переговорах предметно поговорили о развитии взаимодействия по линии здравоохранения и промышленности.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В Азербайджане заинтересовались нашей продукцией. Мы вели переговоры о производстве здесь холодильников и бытовой техники. Спецификой Азербайджана является то, что они идут по пути создания национальных производств. Нам интересна работа на новых территориях. Коллеги доверяют нашим компетенциям. Главы государств поставили задачу, чтобы здесь был построен агрогородок с агропромышленной инфраструктурой".