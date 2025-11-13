Межпарламентскую ассамблею СНГ принимает Таджикистан

13 ноября Таджикистан стал центром парламентского диалога стран Содружества Независимых Государств. Впервые Душанбе принимает сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Разговор - на острые темы: безопасность, экономика и гуманитарные проекты.

На полях форума состоялся ряд двусторонних встреч. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Таджикистан - страна гор, а Душанбе - город цветов и фонтанов. Ноябрь, а на улице много роз, площади и проспекты утопают в зелени. Плюс 18 и традиционное гостеприимство создают особую атмосферу.

Встреча спикеров верхних палат в Душанбе

Встреча спикеров верхних палат Беларуси и Таджикистана состоялась в правительственной резиденции. Красивейшее место. По зеленым лужайкам ходят павлины. Роскошь залов подчеркивает статусность гостей. Наталья Кочанова и Рустами Эмомали отметили уровень отношений между государствами. Затронули проекты в экономической и гуманитарной сферах. Беларусь - в десятке ключевых партнеров Таджикистана.

Сотрудничество напрямую с регионами, как это налажено, скажем, с Узбекистаном, - отличный пример. Добрые дружеские отношения подтверждены годами. Спикеры часто встречаются на различных площадках, хорошую динамику показывает белорусско-узбекский женский бизнес-форум, его потенциал еще выше.

Казахстан - также наш стратегический партнер. Государства стремятся наращивать товарооборот, который за первые восемь месяцев 2025 года вырос примерно 20 %. Парламентская делегация планирует официальный визит в эту страну.

Крепкий законодательный фундамент помогает развивать партнерство в рамках Содружества. И главы парламентов сверили часы на Совете МПА СНГ. В повестке также вопросы о председательстве Таджикистана в СНГ в этом году. Прозвучал ряд инициатив. Спикеры парламентов также подвели итоги крупнейших проектов, которые курируют парламенты. Среди них и "Поезд Памяти", который в этом году расширил географию участников, и "Дети Содружества", который впервые принимала Беларусь. Страны объединяет бережное отношение к исторической памяти.