МИД Беларуси осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства
Министерство иностранных дел Беларуси решительно осудил действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Беларусью. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что принятые Варшавой и Ригой решения нанесут существенный ущерб самому Евросоюзу и его деловым партнерам, усугубят существующие сложности в сфере международных перевозок пассажиров и грузов, приведут к дальнейшему обострению напряженности и углублению самоизоляции ЕС.