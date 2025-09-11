МИД Беларуси осудил действия Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Министерство иностранных дел Беларуси решительно осудил действия властей Польши и Латвии по закрытию воздушного пространства вдоль границы с Беларусью. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Эти дискриминационные меры не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить, и выглядят особенно абсурдно на фоне отмены США ранее действовавших санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.