3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
МИД Беларуси осудил действия, ведущие к созданию напряженной обстановки в Карибском бассейне
Министерство иностранных дел Беларуси осуждает любые агрессивные действия, которые направлены на создание напряженной международной обстановки в Карибском бассейне и Латинской Америке в целом. Об этом говорится в заявлении внешнеполитическом ведомства страны, пишет БЕЛТА.
"Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков", - говорится в заявлении.
МИД Беларуси призвал все стороны строго руководствоваться положениями Устава ООН, прежде всего принципами отказа от угрозы силой или ее применения, а также невмешательства во внутренние дела государств. В белорусском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами путем диалога, без применения военной силы и давления.
"Республика Беларусь подтверждает поддержку законно избранному Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и правительству страны, последовательно выступая за сохранение ее суверенитета, независимости и стабильности", - сказано в заявлении.
19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало, что три эсминца ВМС США были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подводной лодки USS Newport News. По данным телеканала CNN, в регионе будут задействованы около 4 тыс. американских военных.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление военного присутствия США в Карибском бассейне объявил всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.