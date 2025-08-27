МИД Беларуси осудил действия, ведущие к созданию напряженной обстановки в Карибском бассейне

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4a45f92-5db2-4f75-9bdc-76e8ec3c6a30/conversions/3d10ab21-8a53-471b-83c3-c5495ec7b412-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4a45f92-5db2-4f75-9bdc-76e8ec3c6a30/conversions/3d10ab21-8a53-471b-83c3-c5495ec7b412-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4a45f92-5db2-4f75-9bdc-76e8ec3c6a30/conversions/3d10ab21-8a53-471b-83c3-c5495ec7b412-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4a45f92-5db2-4f75-9bdc-76e8ec3c6a30/conversions/3d10ab21-8a53-471b-83c3-c5495ec7b412-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Министерство иностранных дел Беларуси осуждает любые агрессивные действия, которые направлены на создание напряженной международной обстановки в Карибском бассейне и Латинской Америке в целом. Об этом говорится в заявлении внешнеполитическом ведомства страны, пишет БЕЛТА.

"Беларусь неизменно выступает за международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком. Вместе с тем считаем недопустимыми бездоказательные и политически мотивированные обвинения в адрес суверенных государств, в частности Боливарианской Республики Венесуэла и ее руководства, в поддержке терроризма и незаконного оборота наркотиков", - говорится в заявлении.

МИД Беларуси призвал все стороны строго руководствоваться положениями Устава ООН, прежде всего принципами отказа от угрозы силой или ее применения, а также невмешательства во внутренние дела государств. В белорусском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что любые противоречия должны решаться исключительно мирными средствами путем диалога, без применения военной силы и давления.

"Республика Беларусь подтверждает поддержку законно избранному Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро и правительству страны, последовательно выступая за сохранение ее суверенитета, независимости и стабильности", - сказано в заявлении.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало, что три эсминца ВМС США были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске ракетного крейсера USS Lake Erie и атомной подводной лодки USS Newport News. По данным телеканала CNN, в регионе будут задействованы около 4 тыс. американских военных.