МИД Беларуси осудил необоснованное решение властей Польши выслать белорусского дипломата
Автор:Редакция news.by
МИД Республики Беларусь решительно осуждает беспочвенное решение польских властей выслать белорусского дипломата. Об этом говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом", - подчеркнули в МИД Беларуси.
"Данные меры не останутся без ответа. Решение белорусской стороны будет обнародовано в самое ближайшее время", - отмечено в заявлении.