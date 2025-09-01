В МИД прокомментировали визит фон дер Ляйен в приграничные с Беларусью страны ЕС

Пока на Востоке и даже на Западе по ту сторону Атлантики предпринимают шаги для восстановления мира в Европейском регионе, в Брюсселе, прикрываясь лозунгами об "общей ответственности" и "защите демократического мира", де-факто делают все для эскалации и расширения масштабов конфликта.

В МИД Беларуси прокомментировали вояж главы Еврокомиссии фон дер Ляйен в приграничные с Беларусью страны ЕС.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Готовы повторить еще раз: Беларусь ни с кем не воюет и воевать не собирается. Не мы ведем агрессивную и откровенно милитаристскую политику. Не мы постоянно увеличиваем расходы на военные нужды. Не мы упорно создаем образ врага из своего соседа. Миллиардные суммы из средств европейских налогоплательщиков идут не на укрепление мира и безопасности в нашем регионе, а на разжигание конфликта и нагнетание обстановки".