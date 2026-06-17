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МИД Беларуси решительно осудил атаку на гражданские автобусы, перевозившие белорусских граждан
Вопиющий инцидент в Брянской области прокомментировали в МИД Беларуси.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов".