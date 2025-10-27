МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Литвы

Накануне ночью Литва закрыла оба еще действовавших перехода на границе с Беларусью. В пунктах пропуска застряли тысячи людей, в том числе литовцев. Граждане соседней страны жаловались на то, что многие из них провели в очередях почти сутки без воды и пищи.

27 октября в Вильнюсе прошло заседание Комиссии по национальной безопасности. Там премьер-министр Ругинене заявила, что ее правительство намерено уже 29 октября принять решение о полном закрытии границы на неопределенный срок. Пункты пропуска до среды литовцы открывать не планируют.

В качестве повода называется появление в воздушном пространстве Литвы метеозондов с контрабандными сигаретами. Между тем, закрытие границы летать воздушным шарам вряд ли помешает.

В Вильнюсе грозились также остановить российский транзит в Калининград, но затем от этой идеи отказались. Белорусская сторона считает действия официального Вильнюса провокацией.

"Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления, - рассказал Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси. - Данное решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и собственных граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского союза в целом. Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран".

В Литве неоднозначно оценивают закрытие границы с Беларусью. Сразу три фракции местного парламента пытались добиться у премьер-министра обоснования экономической целесообразности такого шага. Парламент впрочем никакого влияния на решения правительства оказать не в силах. Его представителей глава кабинета о своих намерениях всего лишь информирует. Союз крестьян, "зеленые" и еще ряд фракций, тем не менее, пытались узнать, в какую сумму оценивает правительство потери литовской стороны от закрытия границы? Отвечать им никто, похоже, не планирует.