МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта

"Беларусь с глубоким удовлетворением восприняла реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, запуске первой фазы мирного плана и начале процесса освобождения заложников. Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс. Наша традиционная и последовательная позиция остается неизменной: мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными, дипломатическими средствами, в строгом соответствии с Уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".