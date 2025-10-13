3.69 BYN
МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта
Беларусь выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Беларусь с глубоким удовлетворением восприняла реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, запуске первой фазы мирного плана и начале процесса освобождения заложников. Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс. Наша традиционная и последовательная позиция остается неизменной: мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными, дипломатическими средствами, в строгом соответствии с Уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи".
Официальный представитель МИД выразил надежду, что нынешнее прекращение огня станет прочной основой для установления устойчивого и справедливого мира.
"Убеждены, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения", - подчеркнул он.
"Беларусь, еще в 1988 году как член и сооснователь ООН признавшая независимость Государства Палестина, последовательно исходит из неотъемлемого права палестинского народа самостоятельно определять свою судьбу", - резюмировал Руслан Варанков.