На полигоне Лосвидо проводятся учения органов управления тыла "Эшелон-2025"

Масштабные маневры ОДКБ продолжаются на территории Беларуси. На полигоне Лосвидо проводятся специальные учения "Эшелон-2025". Здесь войска оттачивают слаженную работу органов управления тыла - проверку координации между различными структурами снабжения и логистики.

Подразделения материально-технического обеспечения развернулись в полевых условиях и проводят практическую отработку действий. Особое внимание уделяется ведению технической разведки, организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников.

На учениях отрабатываются вопросы организации производственной деятельности на сборном пункте поврежденных машин, где организован ремонт вооружения и военной техники.

В одном из районов подразделения тылового обеспечения отработали задачи по организации доставки боеприпасов и других средств в интересах КСОР ОДКБ.