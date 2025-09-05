3.70 BYN
На полигоне Лосвидо проводятся учения органов управления тыла "Эшелон-2025"
Масштабные маневры ОДКБ продолжаются на территории Беларуси. На полигоне Лосвидо проводятся специальные учения "Эшелон-2025". Здесь войска оттачивают слаженную работу органов управления тыла - проверку координации между различными структурами снабжения и логистики.
Подразделения материально-технического обеспечения развернулись в полевых условиях и проводят практическую отработку действий. Особое внимание уделяется ведению технической разведки, организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников.
На учениях отрабатываются вопросы организации производственной деятельности на сборном пункте поврежденных машин, где организован ремонт вооружения и военной техники.
В одном из районов подразделения тылового обеспечения отработали задачи по организации доставки боеприпасов и других средств в интересах КСОР ОДКБ.
Для защиты транспорта от атак дронов на открытых путях подвоза материальных средств организован коридор, оборудованный сетью, а также пункты воздушного наблюдения.