"Народный путь - путь к той демократии, которой в Европе уже нет" - политолог Сосновский о роли ВНС

"Диалог с народом в виде народного собрания - самый лучший способ и путь получить тот мандат доверия, который необходим руководителю и руководству страны для того, чтобы управлять государством, - заявил эксперт. - Это, кстати, то, чего не хватает, например, в той же самой Германии, где запрещены подобного рода собрания, поэтому общество отдалено от выборов руководства и от того, как можно повлиять на это руководство и как можно выбрать того, кого ты хочешь. Народное собрание - это действительно путь к той демократии, которой в Европе уже нет, поэтому мне бы хотелось, чтобы это прошло успешно".