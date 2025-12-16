3.68 BYN
"Народный путь - путь к той демократии, которой в Европе уже нет" - политолог Сосновский о роли ВНС
Весь спектр развития Беларуси рассмотрят на высшем представительном органе народовластия. Ключевое политическое событие 2025 года - второе заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва - пройдет 18-19 декабря. По мнению политолога, главного редактора немецкого интернет-издания World Economy Александра Сосновского, ВНС - это уникальный инструмент подлинной демократии.
"Диалог с народом в виде народного собрания - самый лучший способ и путь получить тот мандат доверия, который необходим руководителю и руководству страны для того, чтобы управлять государством, - заявил эксперт. - Это, кстати, то, чего не хватает, например, в той же самой Германии, где запрещены подобного рода собрания, поэтому общество отдалено от выборов руководства и от того, как можно повлиять на это руководство и как можно выбрать того, кого ты хочешь. Народное собрание - это действительно путь к той демократии, которой в Европе уже нет, поэтому мне бы хотелось, чтобы это прошло успешно".