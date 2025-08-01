Ноев ковчег по-белорусски - 6 домов в агрогородке Ополь Брестской области выкупили иностранцы

В свете противоречий и крайне одиозной политики властей, в среде простых европейцев все громче звучит запрос на мир и безопасность. За примерами ходить далеко не надо - в агрогородке Ополь Брестской области 6 домов выкупили иностранцы.

Дома не новые и не отличаются комфортом, однако и немцев, и итальянцев привлекает природа, украинцев - простота и доброта белорусов, а латыши бегут к нам от потяжелевших жировок и за вкусной едой, а также от русофобии.

Светлана Герцен, случайно увидев на одном из популярных видеохостингов материал о продаже домов в белорусском агрогородке и взвесив все, приехала в Беларусь в марте 2025 года, сразу же купила дом и уже в июле начала ремонт.

Светлана Герцен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9638449f-9766-4341-a213-80c2eabf7fa7/conversions/28eca8af-4539-4df6-955b-efca72427d23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9638449f-9766-4341-a213-80c2eabf7fa7/conversions/28eca8af-4539-4df6-955b-efca72427d23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9638449f-9766-4341-a213-80c2eabf7fa7/conversions/28eca8af-4539-4df6-955b-efca72427d23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9638449f-9766-4341-a213-80c2eabf7fa7/conversions/28eca8af-4539-4df6-955b-efca72427d23-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь мне ближе, во-первых тут говорят на русском, во-вторых, с людьми здесь очень легко и хорошо общаться", - объяснила Светлана Герцен, которая переехала в Беларусь из Германии.

Кстати, здесь же купил дом и ее сын, скоро он переедет в Беларусь, а его дети пойдут учиться в местную школу.

Анна Козловская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e0e1df-d393-40c2-a8ba-00be07d62af3/conversions/9b4a9cbc-025f-4f2a-956b-f9df3aaf5477-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e0e1df-d393-40c2-a8ba-00be07d62af3/conversions/9b4a9cbc-025f-4f2a-956b-f9df3aaf5477-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e0e1df-d393-40c2-a8ba-00be07d62af3/conversions/9b4a9cbc-025f-4f2a-956b-f9df3aaf5477-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e0e1df-d393-40c2-a8ba-00be07d62af3/conversions/9b4a9cbc-025f-4f2a-956b-f9df3aaf5477-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Козловская, учитель Опольской средней школы:

"Сегодня у нас 71 учащийся, включая детский сад. К 1 сентября к нам должны приехать еще 7 учеников. Вот ждем семью из Латвии, у которых 5 детей. Еще 2 мальчика приедут из Германии. Один пойдет в 4-й класс, другой - в 7-й".

Семья Юрия Носикова бежала в Беларусь от войны. 11 месяцев отец семейства готовил документы для легального выезда из Украины как многодетный отец. Надежды на положительное разрешение ситуации было мало.

"На адвоката 4,5 тыс. доллара отдал. Я приезжаю, а они всегда переносят встречу. А без адвоката сразу налетают человек 5-8 и заставляют подписывать контракт, - рассказал Юрий Новиков. - А я им говорю, что не могу, что я многодетный отец, мне не положено. Они заявляют, что многодетные отцы в первую очередь должны защищать страну. А если я умру или покалечусь, кто будет растить детей? Ну, они считают, что государство их обеспечит".

Юрия Носиков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce5b43f-bb69-41be-be5b-82134e012ff0/conversions/b84a7d16-5000-4d8f-b041-9380a9a74113-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce5b43f-bb69-41be-be5b-82134e012ff0/conversions/b84a7d16-5000-4d8f-b041-9380a9a74113-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce5b43f-bb69-41be-be5b-82134e012ff0/conversions/b84a7d16-5000-4d8f-b041-9380a9a74113-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ce5b43f-bb69-41be-be5b-82134e012ff0/conversions/b84a7d16-5000-4d8f-b041-9380a9a74113-xl-___webp_1920.webp 1920w

Семья Холодько - тоже украинцы. У них трое детей.

Вероника Холодько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7f94ac5-a7ef-4719-a7b3-c1b3707ae742/conversions/06e0168b-eeab-4cd1-a5fc-cd166554844b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7f94ac5-a7ef-4719-a7b3-c1b3707ae742/conversions/06e0168b-eeab-4cd1-a5fc-cd166554844b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7f94ac5-a7ef-4719-a7b3-c1b3707ae742/conversions/06e0168b-eeab-4cd1-a5fc-cd166554844b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7f94ac5-a7ef-4719-a7b3-c1b3707ae742/conversions/06e0168b-eeab-4cd1-a5fc-cd166554844b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Очень тяжело пережить это все. Но на данный момент нам здесь все нравится. Главное, что дети в безопасности. Мужу работа и коллектив очень нравятся. Мы уже завели небольшое хозяйство: курочек, свинок, уток. Жили раньше другой жизнью, но ее уже нет", - поделилась Вероника Холодько.

Менее чем за 2 года в сельском совете, которым руководит Галина Ворошилова, продали 56 домов иностранным гражданам. Однако, как оказалась, например, латыши переезжать не торопятся, а дома здесь покупают, чтобы переждать дорогой сезон, как-никак электричество в Латвии дорогое, как и в целом жизнь.

"6 домов остаются проблемными, потому что они куплены, но новые собственники приезжают сюда наездами. Поэтому сейчас мы более внимательно относимся к новым покупателям. Задаем им вопросы: с какой целью покупаете? На постоянное ли место жительство? Если да, то мы рады их принять", - пояснила председатель Опольского сельского исполнительного комитета Галина Ворошилова.

Галина Ворошилова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d32a093-852e-4cae-b467-8475bc11b8f2/conversions/5781cb3f-d75f-40ef-8938-2d8ac203dbb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d32a093-852e-4cae-b467-8475bc11b8f2/conversions/5781cb3f-d75f-40ef-8938-2d8ac203dbb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d32a093-852e-4cae-b467-8475bc11b8f2/conversions/5781cb3f-d75f-40ef-8938-2d8ac203dbb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d32a093-852e-4cae-b467-8475bc11b8f2/conversions/5781cb3f-d75f-40ef-8938-2d8ac203dbb6-xl-___webp_1920.webp 1920w

А вот Юлия Дюжакова, прожив в Италии 18 лет, приехала сюда, чтобы, как она говорит, иметь свой кусочек земли:

"Мне хотелось бы здесь посадить какой-нибудь лесосад. Например, экзотические деревья, которые прекрасно приживаются в Беларуси. Кто знает, может это место станет популярным".

Юлия Дюжакова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4294d873-5930-482e-ac8f-b950212cd60d/conversions/93db04ca-c5cd-41ec-95d2-56561f590150-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4294d873-5930-482e-ac8f-b950212cd60d/conversions/93db04ca-c5cd-41ec-95d2-56561f590150-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4294d873-5930-482e-ac8f-b950212cd60d/conversions/93db04ca-c5cd-41ec-95d2-56561f590150-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4294d873-5930-482e-ac8f-b950212cd60d/conversions/93db04ca-c5cd-41ec-95d2-56561f590150-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если люди есть, и они едут, то главное, чего не хватает, это рабочих мест.

"Если было бы производство, люди шли бы на работу сюда. А так ищем поблизости что-то, чтобы трудоустроить людей", - объясняет Анна Козловская.