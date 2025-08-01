Ноев ковчег по-белорусски - 6 домов в агрогородке Ополь Брестской области выкупили иностранцы
Автор:Редакция news.by
В свете противоречий и крайне одиозной политики властей, в среде простых европейцев все громче звучит запрос на мир и безопасность. За примерами ходить далеко не надо - в агрогородке Ополь Брестской области 6 домов выкупили иностранцы.
Дома не новые и не отличаются комфортом, однако и немцев, и итальянцев привлекает природа, украинцев - простота и доброта белорусов, а латыши бегут к нам от потяжелевших жировок и за вкусной едой, а также от русофобии.
Светлана Герцен, случайно увидев на одном из популярных видеохостингов материал о продаже домов в белорусском агрогородке и взвесив все, приехала в Беларусь в марте 2025 года, сразу же купила дом и уже в июле начала ремонт.
"Беларусь мне ближе, во-первых тут говорят на русском, во-вторых, с людьми здесь очень легко и хорошо общаться", - объяснила Светлана Герцен, которая переехала в Беларусь из Германии.
Кстати, здесь же купил дом и ее сын, скоро он переедет в Беларусь, а его дети пойдут учиться в местную школу.
Анна Козловская, учитель Опольской средней школы:
"Сегодня у нас 71 учащийся, включая детский сад. К 1 сентября к нам должны приехать еще 7 учеников. Вот ждем семью из Латвии, у которых 5 детей. Еще 2 мальчика приедут из Германии. Один пойдет в 4-й класс, другой - в 7-й".
Семья Юрия Носикова бежала в Беларусь от войны. 11 месяцев отец семейства готовил документы для легального выезда из Украины как многодетный отец. Надежды на положительное разрешение ситуации было мало.
"На адвоката 4,5 тыс. доллара отдал. Я приезжаю, а они всегда переносят встречу. А без адвоката сразу налетают человек 5-8 и заставляют подписывать контракт, - рассказал Юрий Новиков. - А я им говорю, что не могу, что я многодетный отец, мне не положено. Они заявляют, что многодетные отцы в первую очередь должны защищать страну. А если я умру или покалечусь, кто будет растить детей? Ну, они считают, что государство их обеспечит".
Семья Холодько - тоже украинцы. У них трое детей.
"Очень тяжело пережить это все. Но на данный момент нам здесь все нравится. Главное, что дети в безопасности. Мужу работа и коллектив очень нравятся. Мы уже завели небольшое хозяйство: курочек, свинок, уток. Жили раньше другой жизнью, но ее уже нет", - поделилась Вероника Холодько.
Менее чем за 2 года в сельском совете, которым руководит Галина Ворошилова, продали 56 домов иностранным гражданам. Однако, как оказалась, например, латыши переезжать не торопятся, а дома здесь покупают, чтобы переждать дорогой сезон, как-никак электричество в Латвии дорогое, как и в целом жизнь.
"6 домов остаются проблемными, потому что они куплены, но новые собственники приезжают сюда наездами. Поэтому сейчас мы более внимательно относимся к новым покупателям. Задаем им вопросы: с какой целью покупаете? На постоянное ли место жительство? Если да, то мы рады их принять", - пояснила председатель Опольского сельского исполнительного комитета Галина Ворошилова.
А вот Юлия Дюжакова, прожив в Италии 18 лет, приехала сюда, чтобы, как она говорит, иметь свой кусочек земли:
"Мне хотелось бы здесь посадить какой-нибудь лесосад. Например, экзотические деревья, которые прекрасно приживаются в Беларуси. Кто знает, может это место станет популярным".
Если люди есть, и они едут, то главное, чего не хватает, это рабочих мест.
"Если было бы производство, люди шли бы на работу сюда. А так ищем поблизости что-то, чтобы трудоустроить людей", - объясняет Анна Козловская.
Беларусь сегодня - идеальное место для жизни и реализации себя, для создания семьи и воспитания детей. И об этом говорят сами иностранцы.