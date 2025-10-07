Новый инвестиционный партнер: почему Оман делает ставку на Беларусь

"У оманцев очень много интересов относительно Беларуси. У них много денег в последнее время, по мере увеличения газовых проектов, им нужно куда-то вкладываться. Свободных мест на планете, куда они могли бы вложиться, не подвергаясь санкциям Запада или других стран, и при этом извлечь гарантированную прибыль, немного. Беларусь является собой совершенно иной пример стабильной страны, которая не воюет, у нее есть большой потенциал. Здесь очень много вариантов - от военки и тяжелого машиностроения до сельхоза. На самом деле оманцы присматриваются к белорусской фармацевтике, т.е. медицинским лекарственным препаратам. Они, возможно, готовы вложиться даже в совместное крупное производство".