3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Органы и подразделения МЧС переведут на финансирование из республиканского бюджета
Органы и подразделения МЧС переведут на финансирование из республиканского бюджета. Об этом стало известно на заседании IV сессии Совета Республики.
Изменения позволят более четко распределять средства и силы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вести учет оборудования и финансово стимулировать личный состав.
Говоря о полномочиях Президента Республики Беларусь, Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, пояснил, что глава государства, как предлагается, будет определять политику в области пожарной безопасности, а также утверждать общие правила пожарной безопасности. А Совет Министров - реализовывать политику, определенную главой государства, определять порядок надзора за объектами, которые хранят, производят и утилизируют взрывчатые вещества. Также Совет Министров будет определять специальные требования для взрывопожароопасных объектов, для объектов с массовым пребыванием людей.
Всего сенаторы одобрили 6 ключевых законопроектов. При разработке опирались на национальные интересы и потребности белорусов.