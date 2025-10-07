Органы и подразделения МЧС переведут на финансирование из республиканского бюджета. Об этом стало известно на заседании IV сессии Совета Республики.

Говоря о полномочиях Президента Республики Беларусь, Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, пояснил, что глава государства, как предлагается, будет определять политику в области пожарной безопасности, а также утверждать общие правила пожарной безопасности. А Совет Министров - реализовывать политику, определенную главой государства, определять порядок надзора за объектами, которые хранят, производят и утилизируют взрывчатые вещества. Также Совет Министров будет определять специальные требования для взрывопожароопасных объектов, для объектов с массовым пребыванием людей.