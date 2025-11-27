От Африки до Азии: как Беларусь расширяет экономическое присутствие на перспективных рынках

"Сделано в Беларуси". То, что этот бренд - синоним качества, внутри страны знают давно, но вот доказать это за тысячи километров от дома дорогого стоит. Вектор задает Президент, затем подключаются все заинтересованные. И если работа сделана правильно, то результат не заставит себя ждать. То, что когда-то казалось фантастическим, становится экономической реальностью.

Показателен даже 2025 год - весной две сотни белорусских тракторов и комбайнов торжественно передали Зимбабве. И это только одна из партий, Беларусь - ключевой партнер этой страны по механизации. Техника доехала не только до юга, но еще и до запада Африки - уже в июне 2025 года состоялась передача машин Нигерии. И это тоже только начало - первый этап дорожной карты.

А что предусматривают следующие этапы? Запуск современных сервисных центров с мобильными бригадами, которые обслуживают и ремонтируют технику, затем предусматривается создание сборочных производств. Стратегия работы в современных условиях – это комплексный подход.

Юлия Абухович, экономист, аналитик:

"Дело в том, что Республика Беларусь ориентирует свою внешнеэкономическую политику на установление партнерств, которые способствуют технологическому развитию и модернизации нашей экономики. Страна активно привлекает передовые технологии, инвестиции в высокотехнологичные отрасли и научно-техническое сотрудничество. Республика Беларусь позиционирует себя как инновационный хаб в регионе. Мы предлагаем партнерам свой интеллектуальный потенциал, развитую промышленную базу и квалифицированные кадры. Таким образом, мы создаем основу для совместных прорывных проектов цифровой экономики, машиностроения, биотехнологиях и других перспективных сферах. Особое внимание хотелось бы уделить именно слову "совместных", потому что Республика Беларусь, развиваясь сама, способствует развитию своих партнеров".

Африка - очень перспективный континент, и благодаря общим усилиям, она становится ближе. Как недавно отметил Президент, это как Китай 30 лет назад. Скажем честно: не все сначала верили, но Беларусь сделала ставку и не прогадала. Вот такая же история с очередным рынком будущего.

Поэтому страна действует по привычной стратегии: не забывать про ключевых партнеров, но продолжать устанавливать новые связи. Одно из перспективных государств - Алжир.

В последнее время контакты заметно активизировались. Недавно в Беларусь впервые приезжала парламентская делегация этой страны. Диалог по линии законодателей очень важен, ведь за ним тоже следует экономика. Любые личные встречи выливаются во что-то экономически большее, ведь страны действительно могут быть полезны друг другу.

Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня Беларусь готова стать для Алжира надежным партнером для развития продовольственной безопасности Алжира. И речь не только о наращивании уже существующих поставок сухого молока, мяса, но также и о получении разрешения на поставки белорусского детского питания. И, конечно же, все, что касается возможного рассмотрения вопросов локализации производства белорусских фармпрепаратов в Алжире, в том числе и противоонкологических".

Свои намерения стороны смогут закрепить на двустороннем бизнес-форуме, который пройдет в Алжире в ближайшие дни. По аналогии с тем, что прошел 26 ноября в Янгоне - это крупнейший город Мьянмы.

Это уже второе подобное мероприятие за годы. В предыдущий раз деловые круги двух стран встречались весной в Минске, результатом стало подписание более десятка документов в разных сферах. Так что возможностей в мире очень много.