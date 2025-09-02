Парламентская делегация Узбекистана прибыла в Витебск для участие в III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Самолет с гостями приземлился в международном аэропорту Восточный.

Нынешний визит - еще один шаг к укреплению долгосрочного фундамента под будущие взаимовыгодные проекты, поэтому и программа пребывания узбекских парламентариев и представителей бизнес-кругов не ограничивается исключительно экономикой (подробности в видео).