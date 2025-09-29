Перспективы сотрудничества СНГ определили на заседании Совета глав правительств

Создание условий для экономического роста, увеличения взаимной торговли и инвестиций - такие приоритеты сегодня определили в Минске для углубления сотрудничества в Содружестве Независимых Государств. С десяток подписанных документов разного уровня - таковы результаты заседания Совета глав правительств. Интеграция позволила выйти на свободную торговлю, промкооперацию и общие энергорынки. А ВВП государств - участников СНГ только за первые полгода вырос больше чем на 2 %, несмотря на то что отдельные страны Содружества продолжают подвергаться западным санкциям.

Несколько раз в год главы правительств СНГ собираются вместе, чтобы сверить прогресс в договоренностях, и, отвечая новым вызовам времени, скорректировать направление интеграционного движения. В Минске продолжили диалог, начатый в Душанбе (в столице Таджикистана в таком составе собирались последний раз), но прежде церемония встречи гостей принимающей стороной и совместное фотографирование.

Это традиция, также как и формат проведения заседания в двух составах: узком и широком. В повестке больше десятка вопросов и 25 проектов документов, которые в первую очередь направлены на снятие барьеров, возникающих в Содружестве. Для чуткого реагирования создана рабочая группа. Это инициатива Беларуси.

Игорь Назарук, постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ:

"Очень важно, если барьеры выставлены, то нужны какие-то элементы для мягкого снятия этих барьеров, чтобы никто не пострадал ни на той, ни на нашей стороне - ни потребители, ни производители. Была создана группа высокого уровня, которая рассматривает все претензии сторон друг к другу. Они могут быть односторонними или двусторонними в зависимости от того, какая чувствительность вопроса".

Вопросы сотрудничества и развития

Диалог в узком составе главы правительств СНГ начали с обмена мнениями по самым актуальным для Содружества темам, где ключевое - экономика. Сегодня гарантированный драйвер роста - научно-технический прогресс. Как приумножить и получить практический эффект от инноваций, отражено в стратегии научно- технического развития СНГ. Содержание документа с видением до 2035 года утверждено участниками.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

"Аспекты взаимодействия нашего технологического суверенитета становятся во главу угла, потому что для наших экономик это необходимость, чтобы мы могли свое развивать, поддерживать своих производителей".

Так дальновидно просматриваются перспективы в развитии информационного общества и цифровой экономики, цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств - участников Содружества. А вообще сошлись мнения в видении целого ряда документов, которые открывают возможности в самых разных отраслях, например, в ценообразовании, в строительной отрасли, лесном и сельском хозяйстве, использовании мирного атома.

Принята дорожная карта в экономической сфере на ближайшие 5 лет

В Минске утвержден проект плана мероприятий по реализации второго этапа стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года. Этот год под председательством Таджикистана станет итоговым для реализации первого этапа стратегии экономического развития Содружества до 2030 года.

За время реализации предыдущей стратегии достигнуты значительные результаты. Они в сближении национальных промышленных политик, укреплении технологического суверенитета. Поэтапно формируется интегрированный валютный рынок, развивается сотрудничество налоговых и таможенных органов. Достигнуты значимые результаты в формировании общего рынка труда и регулировании миграции.

Михаил Мыскин, директор Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ:

"В 2024 году внутри СНГ взаимная торговля выросла больше чем на 7 %. Т.е. это тоже хороший показатель. При этом для сравнения, внешняя торговля стран СНГ выросла меньше чем на 2 %. Уровень безработицы в странах СНГ в 2024 году составил 3,1 %. Т.е. это значительно ниже, чем мировые показатели. За первое полугодие 2025 года он уже составляет 2,9 %. В общем-то налицо улучшение именно таких показателей, как экономическое сотрудничество".

Офлайн в белорусской столице сверяли планы представители делегаций 9 государств (Армения предпочла оставаться в онлайн-формате). Однако расстояние не стало помехой в общем видении и заинтересованности в еще большем сближении государств Содружества.

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана:

"Встреча глав правительств прошла в традиционной для нас конструктивной и деловой атмосфере, что в очередной раз подтвердило приверженность государств - участников СНГ к расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества".

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ:

"9 государств Содружества на высоком уровне приняли участие в заседании Совета глав правительства. Были все члены Экономического совета. Но вы знаете, представители Армении, вице-премьер Армении, член Экономического совета Мгер Григорян выступал в видеоформате, но выступал по-деловому. Армения поддержала большинство документов".

"Здесь никаких сомнений нет относительно того, будто кто-то из государств хочет свернуть свою активность в рамках Содружества", - подчеркнул генсек в контексте формата участия Армении в заседании.

Все выступавшие говорили о важности сохранения СНГ.

В 2026 в СНГ председательствует Туркменистан