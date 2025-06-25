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Первый пункт программы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларуси - переговоры с Александром Лукашенко
В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Борт лидера Кубы приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск.
Первый пункт программы - переговоры с Президентом Беларуси. Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости.
Действительно, когда говорят о дружбе, проверенной временем, Минск и Гавану совершенно точно можно ставить в пример. Президенты в формате официального визита не встречались уже 6 лет.
В 2019-м Диас-Канель Бермудес приезжал в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Тогда его называли новым президентом, и это был, к слову, один из первых зарубежных визитов кубинского лидера. Что тоже о многом говорит. Но дружеский фундамент отношений Беларусь строила еще с Фиделем, а затем и с Раулем Кастро. Укрепляет его и сегодня.
Интересный факт. Тогда, в 2019-м, Диас-Канель Бермудес получил пост президента - первого за 43 года! Все дело в том, что на Кубе его на долгое время упразднили, но новая Конституция страны как раз в 2019-м эту должность восстановила. И по сей день ее занимает Мигель Диас-Канель Бермудес.
Активные связи у наших стран, высокий уровень политических контактов, общность взглядов на геополитику, поддержка на международной арене - все это как раз про Минск и Гавану. Наши страны привыкли идти своим путем, за что поплатились серьезным санкционным прессингом. Экономическая, финансовая, торговая блокада - при такой тотальной удавке кубинцы живут более 60 лет. Официальный Минск неоднократно, никого не опасаясь, выражал свою поддержку Кубе. И Гавана это, конечно, ценит.
Наверняка сегодня во время переговоров лидеров еще услышим политические заявления о взаимной поддержке. Но не менее важны и экономические перспективы - президенты обозначат направления предстоящей работы. По линии промышленности, это очевидно, наша техника - еще с советских времен на Кубе знают наши тракторы и грузовики.
Продовольственная линейка - тоже важный пункт в нашей экспортной программе. Речь идет, в частности, о поставках сухого молока. Даже пару лет назад инфополе пестрило заголовками: мол, на Кубе сильнейший экономический кризис. Молоко тогда стало самым дефицитным продуктом в стране.
Подушку безопасности в этом смысле Гавана создает сегодня в партнерстве с белорусскими компаниями. Сертификацию на Кубе прошли порядка 20 наших молочных предприятий.