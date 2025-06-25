Первый пункт программы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Беларуси - переговоры с Александром Лукашенко

В Беларусь с официальным визитом прибыл Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Борт лидера Кубы приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bd3d1ad-c035-4c6b-8405-219ceebb7972/conversions/c7e347bc-26e8-416a-a7ef-a8d36d4b04c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bd3d1ad-c035-4c6b-8405-219ceebb7972/conversions/c7e347bc-26e8-416a-a7ef-a8d36d4b04c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bd3d1ad-c035-4c6b-8405-219ceebb7972/conversions/c7e347bc-26e8-416a-a7ef-a8d36d4b04c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bd3d1ad-c035-4c6b-8405-219ceebb7972/conversions/c7e347bc-26e8-416a-a7ef-a8d36d4b04c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый пункт программы - переговоры с Президентом Беларуси. Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости.

Действительно, когда говорят о дружбе, проверенной временем, Минск и Гавану совершенно точно можно ставить в пример. Президенты в формате официального визита не встречались уже 6 лет.



В 2019-м Диас-Канель Бермудес приезжал в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Тогда его называли новым президентом, и это был, к слову, один из первых зарубежных визитов кубинского лидера. Что тоже о многом говорит. Но дружеский фундамент отношений Беларусь строила еще с Фиделем, а затем и с Раулем Кастро. Укрепляет его и сегодня.

Интересный факт. Тогда, в 2019-м, Диас-Канель Бермудес получил пост президента - первого за 43 года! Все дело в том, что на Кубе его на долгое время упразднили, но новая Конституция страны как раз в 2019-м эту должность восстановила. И по сей день ее занимает Мигель Диас-Канель Бермудес.



Активные связи у наших стран, высокий уровень политических контактов, общность взглядов на геополитику, поддержка на международной арене - все это как раз про Минск и Гавану. Наши страны привыкли идти своим путем, за что поплатились серьезным санкционным прессингом. Экономическая, финансовая, торговая блокада - при такой тотальной удавке кубинцы живут более 60 лет. Официальный Минск неоднократно, никого не опасаясь, выражал свою поддержку Кубе. И Гавана это, конечно, ценит.