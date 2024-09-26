3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Подведены итоги IV Евразийского женского форума: что в копилке белорусской делегации?
Промышленность и медицина, цифровизация, расширение возможностей для бизнеса и гуманитарное сотрудничество. В Совете Республики 26 сентября подвели итоги работы белорусской делегации на IV Евразийском женском форме в Санкт-Петербурге.
Кроме экономических договоренностей, Беларусь с трибуны этой авторитетной международной площадки осудила нелегитимную санкционную политику Запада, выступила против конфронтации и за многополярное мироустройство. Озвучена и наша позиция о попытках вмешательства извне во внутренние дела нашей страны, о милитаризации приграничья и военных провокациях.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Любые форумы, которые проходят в международном формате, они действительно очень полезны и очень важны. Во-первых, мы видим друг друга, слышим друг друга, можем обменяться контактами, можем обсудить какие-то проекты и проблемы, которые есть в разных странах, и вместе найти какие-то пути решения этих проблем. Т.е. на таких форумах становится понятно, чем мы можем быть полезны женщинам мира, чем женщины мира могут быть полезны нам".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все