Подведены итоги IV Евразийского женского форума: что в копилке белорусской делегации?

Кроме экономических договоренностей, Беларусь с трибуны этой авторитетной международной площадки осудила нелегитимную санкционную политику Запада, выступила против конфронтации и за многополярное мироустройство. Озвучена и наша позиция о попытках вмешательства извне во внутренние дела нашей страны, о милитаризации приграничья и военных провокациях.

"Любые форумы, которые проходят в международном формате, они действительно очень полезны и очень важны. Во-первых, мы видим друг друга, слышим друг друга, можем обменяться контактами, можем обсудить какие-то проекты и проблемы, которые есть в разных странах, и вместе найти какие-то пути решения этих проблем. Т.е. на таких форумах становится понятно, чем мы можем быть полезны женщинам мира, чем женщины мира могут быть полезны нам".